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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:35 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:46

Son dakika: TFF ve Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Futbolcular aşı olacak...

İHA
Son dakika: TFF ve Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Futbolcular aşı olacak...

Son dakika haberi... 'nın, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantıda en alt ligden, en üst klasmana kadar herkesin 1 ay içinde aşı olması kararlaştırıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşti. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig temsilcileri ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop toplantıda yer aldı.

Toplantının bitiminin ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin aşı olmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da konunun paylaşıldığı ve onay alındığı öğrenildi.

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Son dakika: TFF ve Kulüpler Birliği'nden flaş karar! Futbolcular aşı olacak...
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