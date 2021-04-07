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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Maslak zirvesi!

Maslak zirvesi!

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bugün 14.00’te Maslak’ta buluşacak. Bir ayda birbirlerine üç mektup ile rest çeken Özdemir ve Çebi buzları eritecek, kurullar masaya yatırılacak. Yayın ihalesi de konuşulacak

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bir süredir devam eden görüş ayrılıklarını masaya yatırmak için bugün bir araya geliyor. Kulüpler Birliği, Maslak'taki binasında gerçekleşecek olan toplantıda daha önce aldığı, 'TFF kurullarını biz seçelim" kararını resmen iletecek. Ayrıca Beşiktaş ile MHK arasındaki sıkıntı görüşülecek. Gündeme gelecek bir başka konu da Trabzonspor'un TFF'nin alt kurullarını FIFA'ya şikâyet etmesi. Sezon başında TFF'ye verilen "Kulüpler, TFF ve kurullarının kararlarını yargıya taşıyamaz" taahhütnamesi, bundan dolayı da Trabzonspor'un lisansının iptal edilmesinin gündeme gelmesi ortamı germişti. Taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin tartışıldığı ortamda Kulüpler Birliği, Trabzonspor'a tam destek veriyor. Ayrıca hazirandaki yayın ihalesi için de kulüpler ve TFF karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak. Toplantıya Mustafa Cengiz ve Ali Koç katılmayacak.

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Maslak zirvesi!
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