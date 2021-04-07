Maslak zirvesi!

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bir süredir devam eden görüş ayrılıklarını masaya yatırmak için bugün bir araya geliyor. Kulüpler Birliği, Maslak'taki binasında gerçekleşecek olan toplantıda daha önce aldığı, 'TFF kurullarını biz seçelim" kararını resmen iletecek.Gündeme gelecek bir başka konu da Trabzonspor'un TFF'nin alt kurullarını FIFA'ya şikâyet etmesi. Sezon başında TFF'ye verilentaahhütnamesi, bundan dolayı da Trabzonspor'un lisansının iptal edilmesinin gündeme gelmesi ortamı germişti.. Ayrıca hazirandaki yayın ihalesi için de kulüpler ve TFF karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak. Toplantıyakatılmayacak.