Maslak zirvesi!

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı bugün 14.00’te Maslak’ta buluşacak. Bir ayda birbirlerine üç mektup ile rest çeken Özdemir ve Çebi buzları eritecek, kurullar masaya yatırılacak. Yayın ihalesi de konuşulacak
Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bir süredir devam eden görüş ayrılıklarını masaya yatırmak için bugün bir araya geliyor. Kulüpler Birliği, Maslak'taki binasında gerçekleşecek olan toplantıda daha önce aldığı, 'TFF kurullarını biz seçelim" kararını resmen iletecek. Ayrıca Beşiktaş ile MHK arasındaki sıkıntıgörüşülecek. Gündeme gelecek bir başka konu da Trabzonspor'un TFF'nin alt kurullarını FIFA'ya şikâyet etmesi. Sezon başında TFF'ye verilen "Kulüpler, TFF ve kurullarınınkararlarını yargıya taşıyamaz" taahhütnamesi, bundan dolayı da Trabzonspor'un lisansının iptal edilmesinin gündeme gelmesi ortamı germişti. Taahhütnamenin hukukigeçerliliğinin tartışıldığı ortamda KulüplerBirliği, Trabzonspor'a tam destek veriyor. Ayrıca hazirandaki yayın ihalesi için de kulüpler ve TFF karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak. Toplantıya Mustafa Cengiz veAli Koç katılmayacak.