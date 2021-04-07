Premier Lig'in 2 devi Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde! Resmi teklif...

SABAH.COM.TR | DIŞ HABERLER | İtalya Serie A Ekiplerinden Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un talip olduğu Hakan için İngiltere Premier Lig'in iki dev takımı resmen devreye girdi.