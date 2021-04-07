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Giriş Tarihi: 7.4.2021 10:25 Son Güncelleme: 7.4.2021 11:08

Premier Lig'in 2 devi 'nun peşinde! Resmi teklif...

Premier Lig'in 2 devi Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde! Resmi teklif...

İtalya Serie A Ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz 'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Hakan'a son olarak 'un çok ciddi bir ilgisi oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre 'in iki devi de Hakan için devreye girdi.

SABAH.COM.TR | DIŞ HABERLER | İtalya Serie A Ekiplerinden Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un talip olduğu Hakan için İngiltere Premier Lig'in iki dev takımı resmen devreye girdi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 4 sezondur formasını giydiği Milan'dan ayrılamaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Hakan'ın istediği rakam ile yapılan teklif arasında 1 milyon euro fark olduğu belirtildi.

Son olarak 27 yaşındaki orta saha için çok ciddi bir teklif hazırlayan Juventus'un Milan'a göre önde olduğu kaydedildi.

Ayrıca milli futbolcumuza İngiltere Premier Lig'den de çok ciddi ilgilenen takımlar var.

Sky Sports Italia'nın haberine göre, Chelsea ve Arsenal'in sezon sonunda serbest kalacak Hakan için fırsat kolladıkları ve yakın zamanda iki ekipte, Hakan'a resmi teklif götüreceği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 34 maçta 7 gol attı ve 11 asist kaydetti.

Yıldız futbolcu, 4 sezondur oynadığı İtalyan ekibinde toplamda ise 163 maçta 30 gol atıp 47 asiste imza attı.

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Premier Lig'in 2 devi Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde! Resmi teklif...
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