Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 7.4.2021 13:02 Son Güncelleme: 7.4.2021 13:04

Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz ay yapışan Çeyrek final çekilişleri sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Bayern Münih sahasunda 'i konuk edecek. Maça kısa bir süre kala, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA maç takvimine göre, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Nisan ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları için geri sayım bugün sona eriyor. Çeyrek finale kalan takımlar arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Porto, Manchester City, Liverpool ve Chelsea yer alıyor. Bu akşam da, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı oynanacak ve maç farklı ülkelerde çeşitli platformlardan canlı yayınlanacak. Maç saati için nefesler tutulurken, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Bayern Münih PSG maçı saati, canlı yayınlanacağı kanal...

Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri;

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

MANCHESTER CİTY - BORUSSİA DORTMUND

PORTO - CHELSEA

BAYERN MÜNİH - PSG

REAL MADRİD - LİVERPOOL

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Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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