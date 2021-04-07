Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nisan ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları için geri sayım bugün sona eriyor. Çeyrek finale kalan takımlar arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Porto, Manchester City, Liverpool ve Chelsea yer alıyor. Bu akşam da, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı oynanacak ve maç farklı ülkelerde çeşitli platformlardan canlı yayınlanacak. Maç saati için nefesler tutulurken, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Bayern Münih PSG maçı saati, canlı yayınlanacağı kanal...