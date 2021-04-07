Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nisan ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları için geri sayım bugün sona eriyor. Çeyrek finale kalan takımlar arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Porto, Manchester City, Liverpool ve Chelsea yer alıyor. Bu akşam da, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı oynanacak ve maç farklı ülkelerde çeşitli platformlardan canlı yayınlanacak. Maç saati için nefesler tutulurken, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Bayern Münih PSG maçı saati, canlı yayınlanacağı kanal...
Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak
BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller
PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean
İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri;
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!
MANCHESTER CİTY - BORUSSİA DORTMUND
PORTO - CHELSEA
BAYERN MÜNİH - PSG
REAL MADRİD - LİVERPOOL