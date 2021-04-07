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Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:59

Şampiyonlar Ligi Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? maçı

Şampiyonlar Ligi Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea Porto maçı

Mart ayında yapılan Çeyrek final çekilişleri sonrası çeyrek finalde Porto evinde 'yi konuk edecek. Maça kısa bir süre kala, Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA maç takvimine göre, Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Bu ay oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları için geri sayım sona erdi. Çeyrek finale kalan takımlar arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Porto, Manchester City, Liverpool ve Chelsea yer alıyor. Bu akşam da, Porto Chelsea ve Bayern Münih - Paris Saint Germain (PSG) maçları oynanacak ve maçlar farklı ülkelerde çeşitli platformlardan canlı yayınlanacak. Maç saati için nefesler tutulurken, Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Porto Chelsea maçı saati, canlı yayınlanacağı kanal...

PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto-Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

PORTO-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Corona, Otavio, Diaz, Marega

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz

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Şampiyonlar Ligi Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea Porto maçı
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