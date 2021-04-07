Real Madrid ve Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu kez yarı final bileti için yeniden karşı karşıya geldi.
Devre arasında Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başladı.
ARNOLD GOLÜ HEDİYE ETTİ
Maçın 27. dakikada Vinicius Junior düzgün bir vuruşla Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu golden 9 dakika sonra Liverpool savunmasında Arnold inanılmaz bir hata yaptı ve Marco Asensio araya girdi.
YİNE REAL MADRID, YİNE KABUS
İspanyol yıldız, topu Alisson'dan kurtararak boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a getiren isim oldu.
İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Liverpool, Kasım 2014'teki Real Madrid maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.
2005 İSTANBUL FİNALİNDEN SONRA BİR İLK
Liverpool ayrıca 2005'te İstanbul'da oynadığı Milan finalinden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasından sonra oynadığı bir eleme maçının ilk yarısında 2 gol birden yedi.
SALAH FARKI BİRE İNDİRDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 51. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Ancak oyundan düşmeyen Real Madrid, Modric'in asistinde maçın yıldızı Vinicius Junior ile bir gol daha bularak durumu 3-1'e getirdi.
OZAN 81 DAKİKA OYNADI
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid rövanş öncesi yarı final için büyük avantaj yakaladı.
MANCHESTER CITY, DORTMUND'U 90'DA GEÇTİ
Gecenin diğer maçında Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City, Bundesliga'da zor günler geçiren Borussia Dortmund'u konuk etti.
Maçın başında kontrolü eline alan Manchester City, 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin attığı golle skoru 1-0'a getirdi.
Borussia Dortmund'un gelişen hızlı atağında ceza sahası köşesinde kaleci ile karşı karşıya kalan Marco Reus, harika bir vuruşla Ederson'u mağlup etmeyi başardı ve skoru 1-1'e getirdi.
Golden sonra savunmacıları ile de galibiyet için yüklenen City, 90. dakikada Foden'ın attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.