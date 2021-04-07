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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Şampiyonluk için değerli!

Şampiyonluk için değerli!

Denizli maçında 3 puanı getiren Samatta, attığı golün kendisi ve takım için önemine vurgu yaptı: “Şampiyonluk inancımız yüzde 100.”

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta, Denizlispor'a attığı golün takım ve kendisinin öz güveni için önemli olduğunu söyledi. FB TV'ye konuşan 28 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: "Bu galibiyet çok önemliydi. Şampiyonluk inancımız yüzde 100. Maç, maç devam etmek istiyoruz. Golden sonra takım arkadaşlarım yanıma gelip beni kutladı. Soyunma odasında da sürdü. Ben de kalitemi onlara hissettirmek istiyorum."

EMRE HOCA TAKIMA İNANIYOR
Tecrübeli golcü, takımın yeni hocası Emre Belözoğlu içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok iyi ve takımına inanan bir insan. Kalbiyle burada. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor."

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Şampiyonluk için değerli!
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