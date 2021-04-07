Şampiyonluk için değerli!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta, Denizlispor'a attığı golün takım ve kendisinin öz güveni için önemli olduğunu söyledi. FB TV'ye konuşan 28 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: "Bu galibiyet çok önemliydi. Şampiyonluk inancımız yüzde 100. Maç, maç devam etmek istiyoruz.Soyunma odasında da sürdü. Ben de kalitemi onlara hissettirmek istiyorum."Tecrübeli golcü, takımın yeni hocası Emre Belözoğlu içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok iyi ve takımına inanan bir insan. Kalbiyle burada.Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor."