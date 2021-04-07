Son dakika: Beşiktaş Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Öyle bir gol kaçtı ki...

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. En yakın rakibi Galatasaray'ın da kaybetmesiyle haftayı avantajını kaybetmeden tamamlayan siyah-beyazlılar, 33. hafta maçında Vodafone Park'ta Alanyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmadan Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Kouduo'nun golleriyle 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 67 yaparak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bırakmış oldu.
Maç başından sonuna kadar oyunu kontrol altına alan Beşiktaş'ın ilk 25 dakikada da 3 şutu direkten dönmüştü. Bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçeyle olan puan farkını 5'e yükselten siyah-beyazlılar, bir diğer takipçisi Galatasarayla olan puan farkını da 6'ya çıkardı.
ÖYLE BİR GOL KAÇTI Kİ...
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarının hemen başlarında Alanyaspor'un üst üste gelen atakları sonrasında bir süreliğine oyunun kontrolünü rakibe verdi.
Ersin Destanoğlu'nun kurtarışları ve Alanyasporlu golcülerin pozisyonları değerlendirememesiyle birlikte Beşiktaş tekrar kontrolü eline aldı. İkinci yarıda dakikalar 53'ü gösterirken, konuk ekibin net bir gol pozisyonu gelişti.
Ceyhun Gülselam'ın Beşiktaş savunması arkasına gönderdiği topta bir anda kendisini ceza sahasında bulan Bareiro, Vida ve Welinton'un geride kalmasıyla birlikte kaleci Ersinle bire bir kaldı.
Bu pozisyonda ceza sahasındaki Babacar'a pas vermeyi tercih eden Bareiro, takım arkadaşını topla buluşturdu. Müsait pozisyonda bulunan Babacar, boş kaleye isabetli bir vuruş yapamadı ve topu auta gönderdi.
Alanyaspor'un kaçırdığı bu beraberlik golünün hemen ardından Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle 2-0 öne geçti ve maçı kopardı. Karşılaşmanın kırılma anı Babacar'ın kaçırdığı pozisyon, Alanyaspor'un bu maçtaki en net pozisyonu olmuştu.