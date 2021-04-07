Son dakika: Beşiktaş Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Öyle bir gol kaçtı ki...

Maç başından sonuna kadar oyunu kontrol altına alan Beşiktaş'ın ilk 25 dakikada da 3 şutu direkten dönmüştü. Bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçeyle olan puan farkını 5'e yükselten siyah-beyazlılar, bir diğer takipçisi Galatasarayla olan puan farkını da 6'ya çıkardı.