Son dakika: Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan müjdeli haber! Corona virüs testi negatif çıktı...

Beşiktaş haberleri... Milli takım kampında corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'den müjdeli haber geldi. Cenk Tosun ve Dorukhan'ın son corona virüs testleri negatif çıktı. Cenk Tosun, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Deneyimli golcünun Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
CENK TOSUN İLK 11'DE YER ALACAK!
Rosier'in sağ bek pozisyonunda maça başlayacağı, sağ kanatta da Ghezzal'ın forma şansı bulacağı gelen bilgiler arasında. Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında sol açıkta Larin'e forvette de Cenk Tosun'a şans verecek.
İLK DEVREDEKİ MAÇI ALANYASPOR KAZANMIŞTI!
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. Bakasetas'ın iki golüne Aboubakar yanıt vermişti. Khouma Babacar da maçın 82. dakikasında kırmızı kart görmüştü.