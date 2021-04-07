Son dakika: Cenk Tosun golle başladı! 3 yıl 4 ay sonra...

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk yarışının favori takımlarından birisi olarak gösterilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olarak yara almıştı. Milli takımda sakatlanan Aboubakar'ın yokluğunu hisseden Beşiktaş, Cenk Tosun'un da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle gol yollarında büyük sıkıntı çekmişti.
33. haftada oynanan Alanyaspor maçında son yapılan testleri negatif çıkan Cenk Tosunla başlayan Sergen Yalçın'ın ilk 11'i şöyleydi:
"Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk."
Ghezzal'ın da ilk 11'e dönmesiyle birlikte gol yollarında tekrar etkili hale gelen Beşiktaş, Alanyaspor'a karşı maç başından itibaren büyük baskı vurdu ve art arda gol pozisyonlarına girdi. Siyah-beyazlılar, ilk 25 dakikada 3 kez direğe takılırken, Cenk Tosun'un 11'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
3 YIL 4 AY SONRA...
Cenk Tosun, Vodofane Park'ta tam 3 yıl 4 ay sonra forma giydiği ilk maçta, golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu bu golüyle, Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a karşı oynadığı 5 maçta 4'üncü golünü atmış oldu.
VODAFONE PARKTA EN FAZLA GOL
Opta'nın verilerine göre, Cenk Tosun, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok Süper Lig golü atan futbolcu oldu.
Devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk, bu sezon forma giydiği ilk maç olan Gençlerbirliği karşısında da iki gol birden kaydetmişti. Daha sonra sakatlık ve Kovid sürecine giren 29 yaşındaki golcü, 7 maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu.