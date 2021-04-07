Son dakika: Cenk Tosun golle başladı! 3 yıl 4 ay sonra...

Devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk, bu sezon forma giydiği ilk maç olan Gençlerbirliği karşısında da iki gol birden kaydetmişti. Daha sonra sakatlık ve Kovid sürecine giren 29 yaşındaki golcü, 7 maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu.