Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a çok sert sözler! "Kulübü yönetme hocalık yap"

"GALATASARAY İLE FENERBAHÇE'YE HAYAT VERDİN"

Ne oldu? Şu oldu Sergen... Galatasaray ile Fenerbahçe'yi entübe odasına sokmuştun. Ne olacakları belli değildi. Ama yaptığın işlerle onları bu odadan çıkardın, şimdi de bundan sonra bu ikili seni zorlayacak. Bu net belli. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe'ye hayat verdin.