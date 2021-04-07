Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Arjantin'de yayın yapan Radio Colonio'ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Kariyerinde daha önce River Plate forması giymiş olan 22 yaşındaki oyuncu, Arjantin günlerini anlatırken takım arkadaş Radamel Falcao ile ilgili de konuştu.
"İYİYSENİZ GALLARDO'DAN FORMAYI ALIYORDUNUZ, BUNLARI TÜRKİYE'DE GÖRMEDİM"
'River'daki günlerimi çok özlüyorum' diyen Saracchi, "Tüm şampiyonalarda mücadele edip Libertadores'te oynuyorduk.
Orada oynarken önemli maçlar için oynadığını ve kesinlikle bir şeyler başaracağını bilmek harikaydı.
Marcelo Gallardo iyi olmanız için sizi tahrik ediyordu. Onun için genç oyuncu olup olmamanız ya da kulüpte ne kadardır bulunduğunuz hiç önemli değildi.
İyiyseniz formayı alıyordunuz. Bu yüzden antrenmanlarda rekabeti görebiliyordunuz. Bunlar Almanya ve Türkiye'de görmediğim şeyler.
"LIBERTADORES FİNALİ İÇİN MADRİD'E GİTTİM"
River'dan ayrıldıktan sonra onların tek bir maçını bile kaçırmadım. Gece 2'ye kadar onları izlerdim.
9 Aralık 2018'de Libertadores finalini izlemek için Madrid'e gittim. O takımda ben de mücadele ettim.
Kendimi o kupayı kazanan bir takımın parçası gibi hissediyordum.
Marcelo Saracchi, 2018'in Temmuz ayında River Plate'den 12 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.
"FALCAO, MLS'E GİTMEYİ DAHA ÇOK İSTİYOR"
Saracchi, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Radamel Falcao ile ilgili de şunları söyledi:
"Falcao ile sık sık River ve Arjantin'de geçirdiği zamanın onun için ne anlama geldiği hakkında konuştuk.
Onun için Arjantin'e dönüş o kadar net değil, kulübü takip ediyor, hayranı ama River'a dönüşü net değil.
Bence o Arjantin'e dönmekten daha çok MLS'i istiyor."