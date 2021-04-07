Son dakika: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'ten Belhanda ve Fenerbahçe itirafı! 'Gelen teklifi kabul ettim...'

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLADI! 'AYRILMAK İSTEDİM...'

Mostafa Mohamed, Fenerbahçe ile ilgili olarak da transfer açıklaması yaptı. Golcü futbolcu, "Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim...'