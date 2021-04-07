Son dakika: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'ten Belhanda ve Fenerbahçe itirafı! 'Gelen teklifi kabul ettim...'

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Mostafa Mohamed, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Denizlispor maçlarında fileleri sarsmayı başarmıştı. Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'in formu da düştü. Yıldız oyuncu Zamalek'teki günlerinden Fenerbahçe'nin teklifine Radamel Falcao'dan penaltı itirafına kadar birçok konuda son dakika açıklamalarında bulundu!
DMC TV mikrofonlarına konuşan Mostafa Mohamed, gündemdeki birçok konuda yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra kendini kral gibi hissettiğini ifade eden Mohamed, ilk penaltı golünde de Belhanda'nın kendisine jest yaptığını söyledi.
'ANNEMİN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE İDMANLARA ÇIKAMIYORDUM...'
'Mısır'da kaldığım sürece değerimin artmayacağını hissettim' diyen golcü futbolcu, "Galatasaray'a transfer olarak Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekeceğimi düşündüm. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim. Zamalek'teyken yönetime ve arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin rahatsızlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamıyordum. Zaten tüm personel de beni savundu" açıklamasını yaptı.
'BELHANDA'NIN YANINA GİTTİM VE...'
Galatasaray'da attığı ilk gol öncesi yaşadığı deneyimi anlatan Mohamed, "İlk golümü penaltıdan attım. Belhanda topu aldı ve yanına giderek ona penaltıyı atmak istediğimi söyledim. Böylelikle ilk golümle tanıştım" dedi.
Bu arada Mostafa Mohamed, Galatasaray taraftarlarından da övgüyle bahsetti. Mısırlı golcü, "Koronavirüs olmasaydı, Türk Telekom Stadı'nda adım atacak yer olmadığını söylediler. Taraftarlarımız çok çılgın. Galatasaray'ı tercih etme sebeplerimden biri de bu" diye konuştu.
SON DAKİKA: MOHAMED MOSTAFA'DAN FALCAO İTİRAFI!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili ise Mostafa Mohamed'den çarpıcı bir itiraf geldi. Mohamed, "Galatasaray'da Falcao sebebiyle forma şansı bulamam diye düşündüm. İlk başta transferi istemedim...'
'Daha sonra Falcao ile anlaşabileceğimi ve rekabet içine girebileceğimi düşündüm ve öyle de oldu. İyi anlaşıyoruz' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLADI! 'AYRILMAK İSTEDİM...'
Mostafa Mohamed, Fenerbahçe ile ilgili olarak da transfer açıklaması yaptı. Golcü futbolcu, "Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim...'
'Zamalek'in eski yönetim kurulu, Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi" dedi.
Öte yandan ezeli rekabetin önemi bildiğini de ifade eden Mostafa Mohamed, "Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray'da oynayıp bunu yapmam çok önemliydi. Gol atmayı ve sürekli sahada olmayı isteyen bir futbolcuyum" açıklamasını yaptı. Kaynak: Ajansspor
Galatasaray'a devre arasında katılan Mostafa Mohamed, bu sezon Süper Lig'de 5 gol attı. Başakşehir ve Kasımpaşa filelerini penaltıyla sarsan Mohamed, bu maçlar haricinde Fenerbahçe'ye bir gol Denizlispor'a da iki gol attı.