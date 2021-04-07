Son dakika! Lider Beşiktaş’ın konuğu Alanyaspor! Yıldız golcü uzun süre sonra 11'de... -CANLI

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş bu maçı kazanarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açmak istiyor. Maç öncesi Beşiktaş'ın 64 puanı bulunurken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 62 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu maçta 11'de başladı. Beşiktaş'ta bugün Aboubakar yok.
CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)
Beşiktaş 0-0 Alanyaspor
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Beşiktaş maça hızlı başladı. Ghezzal, ceza sahası dışından şutunu attı, top direkte patladı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun
Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Mensah, Ljajic, Necip, Dorukhan, N'Koudou, Gökhan
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar.
11'DE ABOUBAKAR'IN YOKLUĞUNDA CENK TOSUN GÖREV ALIYOR
Cenk Tosun, bugünkü koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından 11'de başlıyor. Abobuakar'ın forma giyemeyeceği maçta forvette Cenk görev yapıyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazanmıştı. Vida ise bugün Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.
MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Sergen Yalçın: Güzel bir hava var. Sahada çok güzel. Alanyaspor'da oyunsal anlamda güçlü bir takım. İyi bir maç olacağına inanıyorum. Cenk'in biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, buna tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Mensah ve Gökhan gibi. Erzurumspor maçından sonra full kadro son periyoda gireriz diye düşünüyorum.
Sergen Yalçın: En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. O bölgede oynayabilecek 3 oyuncumuz var. Hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan'da bugün iyi bir performans ortaya koyacak.
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Metin Tokatlı: Topa sahip olup kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. İki maçtır kaybediyoruz, kazanmak için bugün sahada mücadele edeceğiz.
Metin Tokatlı: Rakibe önde basıp pas bağlantısını kesmek istiyoruz. Bugün zevkli, çekişmeli ve kaliteli bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyoruz.
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Alanyaspor ile oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 1B), tek mağlubiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı (1-2).
-Alanyaspor'un Süper Lig'de en az üç kez konuk olduğu 16 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Beşiktaş (4M).
-Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonundan bu yana Beşiktaş'a karşı lig dublesi yapan ikinci takım olmak istiyor (2019/20'de Sivasspor).