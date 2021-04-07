Son dakika! Lider Beşiktaş’ın konuğu Alanyaspor! Yıldız golcü uzun süre sonra 11'de... -CANLI

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Sergen Yalçın: Güzel bir hava var. Sahada çok güzel. Alanyaspor'da oyunsal anlamda güçlü bir takım. İyi bir maç olacağına inanıyorum. Cenk'in biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, buna tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Mensah ve Gökhan gibi. Erzurumspor maçından sonra full kadro son periyoda gireriz diye düşünüyorum.

Sergen Yalçın: En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. O bölgede oynayabilecek 3 oyuncumuz var. Hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan'da bugün iyi bir performans ortaya koyacak.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Metin Tokatlı: Topa sahip olup kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. İki maçtır kaybediyoruz, kazanmak için bugün sahada mücadele edeceğiz.

Metin Tokatlı: Rakibe önde basıp pas bağlantısını kesmek istiyoruz. Bugün zevkli, çekişmeli ve kaliteli bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyoruz.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Alanyaspor ile oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 1B), tek mağlubiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı (1-2).

-Alanyaspor'un Süper Lig'de en az üç kez konuk olduğu 16 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Beşiktaş (4M).

-Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonundan bu yana Beşiktaş'a karşı lig dublesi yapan ikinci takım olmak istiyor (2019/20'de Sivasspor).