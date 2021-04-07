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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:53 Son Güncelleme: 7.4.2021 19:04

Son dakika! Lider ’ın konuğu ! Yıldız golcü uzun süre sonra 11'de... -CANLI-

Son dakika! Lider Beşiktaş’ın konuğu Alanyaspor! Yıldız golcü uzun süre sonra 11'de... -CANLI-

Son dakika! Süper Lig’in 33. haftasında ile , Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Saat 19:00’da başlayacak maç öncesi Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu. Beşiktaş’ta , koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından uzun süre sonra 11'de yer aldı. Diğer yandan Beşiktaş'ın en golcü ismi Aboubakar bugün forma giyemeyecek. Beşiktaş bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. İşte Beşiktaş’ın 11’i…

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş bu maçı kazanarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açmak istiyor. Maç öncesi Beşiktaş'ın 64 puanı bulunurken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 62 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu maçta 11'de başladı. Beşiktaş'ta bugün Aboubakar yok.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Beşiktaş 0-0 Alanyaspor

CANLI ANLATIM...

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Beşiktaş maça hızlı başladı. Ghezzal, ceza sahası dışından şutunu attı, top direkte patladı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Mensah, Ljajic, Necip, Dorukhan, N'Koudou, Gökhan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar.

11'DE ABOUBAKAR'IN YOKLUĞUNDA CENK TOSUN GÖREV ALIYOR

Cenk Tosun, bugünkü koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından 11'de başlıyor. Abobuakar'ın forma giyemeyeceği maçta forvette Cenk görev yapıyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazanmıştı. Vida ise bugün Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Sergen Yalçın: Güzel bir hava var. Sahada çok güzel. Alanyaspor'da oyunsal anlamda güçlü bir takım. İyi bir maç olacağına inanıyorum. Cenk'in biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, buna tepki vermemiz gerekiyor. Bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Mensah ve Gökhan gibi. Erzurumspor maçından sonra full kadro son periyoda gireriz diye düşünüyorum.

Sergen Yalçın: En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. O bölgede oynayabilecek 3 oyuncumuz var. Hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan'da bugün iyi bir performans ortaya koyacak.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Metin Tokatlı: Topa sahip olup kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. İki maçtır kaybediyoruz, kazanmak için bugün sahada mücadele edeceğiz.

Metin Tokatlı: Rakibe önde basıp pas bağlantısını kesmek istiyoruz. Bugün zevkli, çekişmeli ve kaliteli bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyoruz.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Alanyaspor ile oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 1B), tek mağlubiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı (1-2).

-Alanyaspor'un Süper Lig'de en az üç kez konuk olduğu 16 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Beşiktaş (4M).

-Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonundan bu yana Beşiktaş'a karşı lig dublesi yapan ikinci takım olmak istiyor (2019/20'de Sivasspor).

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Son dakika! Lider Beşiktaş’ın konuğu Alanyaspor! Yıldız golcü uzun süre sonra 11'de... -CANLI-
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