Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...

2005 İSTANBUL FİNALİNDEN SONRA BİR İLK

Liverpool ayrıca 2005'te İstanbul'da oynadığı Milan finalinden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasından sonra oynadığı bir eleme maçının ilk yarısında 2 gol birden yedi.