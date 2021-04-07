Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:04 Son Güncelleme: 7.4.2021 11:20

Son dakika: 'nde geceye damga vuran olay! ve İstanbul'dan sonra bir ilk...

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Son dakika haberi... çeyrek finalinde oynanan - ve - maçları nefes kesti. Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği Liverpool 2005'te İstanbul'da oynadığı finalden sonra bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

ve 2017-2018 finalinin ardından bu kez yarı final bileti için yeniden karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Devre arasında Schalke 04'ten 'a transfer olan milli futbolcumuz , mücadeleye ilk 11'de başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

ARNOLD GOLÜ HEDİYE ETTİ

Maçın 27. dakikada Vinicius Junior düzgün bir vuruşla 'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Bu golden 9 dakika sonra savunmasında Arnold inanılmaz bir hata yaptı ve Marco Asensio araya girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

YİNE REAL MADRID, YİNE KABUS

İspanyol yıldız, topu Alisson'dan kurtararak boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan , Kasım 2014'teki maçından bu yana ilk kez bir karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

2005 İSTANBUL FİNALİNDEN SONRA BİR İLK

ayrıca 2005'te İstanbul'da oynadığı Milan finalinden bu yana ilk kez grup aşamasından sonra oynadığı bir eleme maçının ilk yarısında 2 gol birden yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

SALAH FARKI BİRE İNDİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan , 51. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Ancak oyundan düşmeyen , Modric'in asistinde maçın yıldızı Vinicius Junior ile bir gol daha bularak durumu 3-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

OZAN 81 DAKİKA OYNADI

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve rövanş öncesi yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

MANCHESTER CITY, DORTMUND'U 90'DA GEÇTİ

Gecenin diğer maçında Premier Lig'de fırtına gibi esen , Bundesliga'da zor günler geçiren 'u konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Maçın başında kontrolü eline alan , 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

'un gelişen hızlı atağında ceza sahası köşesinde kaleci ile karşı karşıya kalan Marco Reus, harika bir vuruşla Ederson'u mağlup etmeyi başardı ve skoru 1-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! İstanbul'dan sonra bir ilk...

Golden sonra savunmacıları ile de galibiyet için yüklenen City, 90. dakikada Foden'ın attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
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