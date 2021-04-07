Vinicius böyle istedi!

Ligi'nde dün gece, çeyrek final ilk maçları oynandı. Real Madrid, sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı.Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan, 81. dakikada yerini Firmino'ya bıraktı. Diğer karşılaşmada daİngiliz kulübünün Kevin de Bruyne ile attığı gole Alman takımı Reus ile cevap verdi. Son sözü ise Foden söyledi.