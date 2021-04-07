Vinicius böyle istedi!

Şampıyonlar Ligi'nde dün gece, çeyrek final ilk maçları oynandı. Real Madrid, sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golleriVinicius Junior (2) ve Asensio kaydetti. İngiliz ekibinintek sayısı ise Salah'tan geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan, 81. dakikada yerini Firmino'ya bıraktı. Diğer karşılaşmada da Manchester City, evinde Borussia Dortmund'u 2-1yendi. İngiliz kulübünün Kevin de Bruyne ile attığı gole Alman takımı Reus ile cevap verdi. Son sözü ise Foden söyledi.