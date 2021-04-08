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Giriş Tarihi: 8.4.2021

29. sıraya çıktı

A Milli Takım 29. sıraya çıktı
Dünya Kupası grup elemelerine 2 galibiyet, 1 beraberlikle hızlı bir giriş yapan A Milli Takım, FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti. Ay-Yıldızlılar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 16, Norveç 42, Karadağ 64, Letonya 138, Cebelitarık 195. sırada yer aldı. EURO 2020'deki rakiplerden İtalya 7'nci, İsviçre 13'üncü, Galler de 17'nci oldu.

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A Milli Takım 29. sıraya çıktı
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