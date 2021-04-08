A Milli Takım 29. sıraya çıktı

Dünya Kupası grup elemelerine 2 galibiyet, 1 beraberlikle hızlı bir giriş yapan A Milli Takım, FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti. Ay-Yıldızlılar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerindenEURO 2020'deki rakiplerden İtalya 7'nci, İsviçre 13'üncü, Galler de 17'nci oldu.