Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atiba’ya ırıkçı saldırıya Beşiktaş sessiz kalmadı! Hukuki işlem başlatıldı...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:11 Son Güncelleme: 8.4.2021 15:23

Atiba’ya ırıkçı saldırıya sessiz kalmadı! Hukuki işlem başlatıldı...

Atiba’ya ırıkçı saldırıya Beşiktaş sessiz kalmadı! Hukuki işlem başlatıldı...

'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların kaptanı 'a yapılan ırkçı saldırıların ardından Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı!

Beşiktaş'ta Alanyaspor'un kahramanlarından birisi olan 39 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson'a ırkçılık yapıldı. Sosyal medyada İyi yorumlarda bulunanların dışında ırkçı ifadeler kullananlar da oldu.

Sosyal medyadan Kanadalı futbolcu için yapılan ırkçı yorumlara Beşiktaş sessiz kalmadı. Beşiktaş İletişim ve Medya Sorumlusu Erol Kaynar, attığı bir tweet ile Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Kaynar, böyle ırkçı yorumlar yapanlar için "Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" şeklinde sert sözler sarf etti.

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Atiba’ya ırıkçı saldırıya Beşiktaş sessiz kalmadı! Hukuki işlem başlatıldı...
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