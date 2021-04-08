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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:52 Son Güncelleme: 8.4.2021 11:56

Babel'den flaş hakem sözleri! "Eğer konuşursam..."

Babel'den flaş hakem sözleri! Eğer konuşursam...

Son dakika... 'ın Hollandalı yıldız , sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk yarışında büyük hatalar yaptıklarını ancak yine de şampiyon olacaklarına inandığını belirten Babel, sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Deneyimli futbolcu, hakemlerle ilgili bir soruya ise, "Hakemlerle ilgili konuşursam muhtemelen ceza alırım" dedi. İşte Babel'in açıklamaları...

Son dakika... Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasını BAY geçti. Sarı-kırmızılı takım hafta sonu oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sabah yapılan antrenmandan önce Galatasaray'ın Hollandalı ismi Babel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli yıldız, şampiyonluk yarışında iddialı olduklarını söylerken, hakemler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Babel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Önümüzde çok maç var, daha önce bunları yaşadık. Hata yapma lüksümüz yok, şimdiye kadar çok hata yaptık. Takımıma olan inancım sonsuz. Kendi kalitemize sonuna kadar güveniyorum. Her maçı final olarak görmemiz gerekiyor.

Futbol enteresan bir oyun. Güzelliği de bu. Puan kayıpları olabiliyor benim için her maç aynı ciddiyette. Kağıt üstünde bir rakip bizden iyidir veya kötüdür diye bakmıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde daha çok maçımız var. Oyunculara olan güvenim sonsuz.

Hakemler her zaman tartışılan bir konudur. Benim profesyonel bir futbolcu olarak bu konuya girmem doğru olmaz. Fikirlerimi söylersem ceza alırım. Doğru gözlerle maçı seyrederseniz bazı şeyleri zaten anlarsınız.

Başakşehir birinci Galatasaray ikinciydi. Takım inancını kaybetmedi sonu da şampiyonluk oldu. Aynı ruhla o inançla yola devam ediyoruz. Taraftardan isteğimiz bize inansınlar. Bu takım daha önce bunu başardı."

Öte yandan A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki son duruma dair bilgi verdi. Kaplan, "Onyekuru, annesinin cenazesi için Nijerya'ya uçtu. Kerem Aktürkoğlu da bugünkü idmana katılmadı. Taylan ve Emre Kılınç'ın da Karagümrük karşılaşmasında oynamaları zor" ifadelerini kullandı.

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Babel'den flaş hakem sözleri! "Eğer konuşursam..."
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