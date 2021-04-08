Babel'den flaş hakem sözleri! "Eğer konuşursam..."

Futbol enteresan bir oyun. Güzelliği de bu. Puan kayıpları olabiliyor benim için her maç aynı ciddiyette. Kağıt üstünde bir rakip bizden iyidir veya kötüdür diye bakmıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde daha çok maçımız var. Oyunculara olan güvenim sonsuz.