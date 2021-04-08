"BABACAR GERİLEMİŞ OLABİLİR"

Bu arada Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Khouma Babacar'ın kaçırdığı goller için "Babacar sakattı, uzun süre oynamadı, gerilemiş olabilir. Bizim için çok gol attı, bu sefer olmadı" dedi.



Alanyaspor Kulübü ise Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların tepkileri üzerine Twitter hesabını, yorumlara kapattı.