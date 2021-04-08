Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanya galibiyeti ile birlikte kariyer rekorunu da kırdı. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon siyah-beyazlılarda maç başına 2.13'lük puan ortalaması yakalarken dün alınan Alanya galibiyeti sonrasında bu sezon puan ortalamasını 2.16'ya yükseltip en iyi dönemine imza attı.
%100 PENALTI!
Maçın 24. dakikasında Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş cephesi ayaklandı. Penaltı bekleyen siyah-beyazlılara istediği yanıt gelmezken kulübede ise Sergen Yalçın pozisyonun tekrarını izledi. Cenk'in yerde kalmasını penaltı olarak değerlendiren Yalçın "%100 penaltı" diye bağırarak tepkisini gösterdi.
"BABACAR GERİLEMİŞ OLABİLİR"
Bu arada Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Khouma Babacar'ın kaçırdığı goller için "Babacar sakattı, uzun süre oynamadı, gerilemiş olabilir. Bizim için çok gol attı, bu sefer olmadı" dedi.
Alanyaspor Kulübü ise Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların tepkileri üzerine Twitter hesabını, yorumlara kapattı.