Beşiktaş'ta hedef 22 puan! 89 puana ulaşırsa şampiyon oluyor





ATIBA ASİST REKORU KIRDI

Cenk Tosun'un attığı golde yaptığı asistle, bu sezon 8. asistine imza atarak kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, aynı zamanda kaydettiği 4 golle, 12 gole direkt katkı sağladı. Alanyaspor karşısında yaptığı 3 asistle, bu sezon bir maçta en fazla asist oyuncu olan Atiba Hutchinson, geçtiğimiz sezonki performansını da yakaladı. Geçen sezon 6 gol ve 6 asistle 12 gole etki eden Kanadalı yıldız oyuncu, bu sezon 1 gol katkısı daha yaparsa, kariyer rekorunu kıracak.