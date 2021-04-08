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Giriş Tarihi: 8.4.2021 12:49

'ta hedef 22 puan! 89 puana ulaşırsa şampiyon oluyor

İHA
Beşiktaş'ta hedef 22 puan! 89 puana ulaşırsa şampiyon oluyor

karşısında alınan galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştıran ve puanını 67 yapan ’ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması halinde, rakiplerinin topladığı puana bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın da 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da Kasımpaşa deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.



CENK TOSUN İDMANSIZ OYNADI, GOLÜNÜ ATTI
Karantina sürecinde takımdan ayrı kalarak evinde antrenman yapma şansı olan Cenk Tosun, dün sabah yapılan testinin negatif sonuç vermesiyle Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Cenk'in ilk yarıda bir şutu da direkten dönerken, yıldız golcü 2. lig maçında 3. golüne imza attı. 71 dakika sahada kalan Cenk Tosun, antrenman eksiğine karşın istekli bir görüntü çizdi. Uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup da, orta sahada iyi bir performans ortaya koydu.



ATIBA ASİST REKORU KIRDI
Cenk Tosun'un attığı golde yaptığı asistle, bu sezon 8. asistine imza atarak kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba Hutchinson, aynı zamanda kaydettiği 4 golle, 12 gole direkt katkı sağladı. Alanyaspor karşısında yaptığı 3 asistle, bu sezon bir maçta en fazla asist oyuncu olan Atiba Hutchinson, geçtiğimiz sezonki performansını da yakaladı. Geçen sezon 6 gol ve 6 asistle 12 gole etki eden Kanadalı yıldız oyuncu, bu sezon 1 gol katkısı daha yaparsa, kariyer rekorunu kıracak.



ŞAMPİYONLUK İÇİN 22 PUAN YETİYOR
31 maçta topladığı 67 puanla rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon olarak tamamlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibin ligdeki bütün maçlarını kazanması durumunda dahi, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için, puan eşitliğiyle şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaracak.

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Beşiktaş'ta hedef 22 puan! 89 puana ulaşırsa şampiyon oluyor
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