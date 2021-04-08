CANLI | Denizlispor - Kasımpaşa

Süper Lig'de 33. haftanın heyecanı devam ediyor.
Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki zorlu müsabaka saat 16.00'da başladı. Deneyimli hakem Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 30 maça çıkan Denizlispor 25 puan, 31 karşılaşma oynayan Kasımpaşa ise 34 puan topladı.
İLK 11'LER...
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Mesanovic, Sagal, Rodallega.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadıku, Hajradinovic, Drinkwater, Koomson, Varga, Thelin.
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DENİZLİSPOR 0-0 KASIMPAŞA