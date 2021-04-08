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Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:02

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CANLI | Denizlispor - Kasımpaşa

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor. Ligin geride kalan diliminde Kasımpaşa 34, Denizlispor ise 25 puanda bulunuyor. 'un düdük çaldığı karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 33. haftanın heyecanı devam ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki zorlu müsabaka saat 16.00'da başladı. Deneyimli hakem Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 30 maça çıkan Denizlispor 25 puan, 31 karşılaşma oynayan Kasımpaşa ise 34 puan topladı.

İLK 11'LER...

Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Mesanovic, Sagal, Rodallega.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadıku, Hajradinovic, Drinkwater, Koomson, Varga, Thelin.

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DENİZLİSPOR 0-0 KASIMPAŞA

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CANLI | Denizlispor - Kasımpaşa
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