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Giriş Tarihi: 8.4.2021 23:35 Son Güncelleme: 8.4.2021 23:43

Dünya devi 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Dünya devi Barcelona 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...

Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden , sezona mali sıkıntılar ve 'nin takımdan ayrılmak istediği söylentileriyle girmişti. Sezon başında 'da Atletico Madrid ve Real Madrid'in gerisinde kalan Katalan ekibi, geçtiğimiz aylarda yapılan başkanlık seçiminin ardından üst üste galibiyetler alarak yeniden şampiyonluğun en büyük favorisi haline geldi. Yeni sezonda da teknik direktör Ronald Koemanla yola devam etmeyi düşünen Barcelona yönetimi, sezonu şampiyon bitirmek istiyor. , kadrosunda yetersiz gördüğü 9 yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesini istedi. İşte o isimler...

La Liga'da şampiyonluk yarışında yer alan Barcelona, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle puanını 65'e yükselterek lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Sezon başında mali sıkıntılar ve Lionel Messi'nin ayrılık söylentileriyle boğuşan Katalan ekibi, kötü geçen günleri geride bırakarak Ronald Koeman yönetiminde şampiyonluğa odaklandı.

La Liga'da son 6 maçın 6'sını da galibiyetle tamamlayan Koeman ve öğrencileri, Atletico Madrid'in üst üste puanlar kaybetmesiyle birlikte La Liga'da şampiyonluğun favorilerinden birisi haline geldi.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda başkanlığa seçilen Joan Laporta, önümüzdeki sezonda da Ronald Koemanla yola devam etmek istiyor. Hollandalı teknik adam ise gelecek sezonun kadrosunu şimdiden planlamaya başladı.

Yeni sezonda eksik gördüğü 9 oyuncunun takımdan gönderilmesini isteyen Koeman, yönetime gönderilecek oyuncuların listesini verdi. Kulübün mali durumunun da dengelenmesi için satılmasını istediği 9 oyuncudan iyi bir gelir elde etmeyi planlayan Barcelona, düşük maliyetli oyuncuları kadrosuna katarak yola devam edecek.

İşte Ronald Koeman'ın takımdan gönderilmesini istediği 9 isim...

PHİLİPPE COUTİNHO

Bu sezon sakatlığından ötürü sezonu kapatan Coutinho'nun, yeni sezonda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Coutinho, 2018 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu.

MARTİN BRAİTHWAİTE

Son dönemde Barcelona'nın en çok eleştirilen transferlerinden birisi olan Braithwaite için Barcelona rüyası sona eriyor. Bu sezon 7 gol atan golcü oyuncuyu Koeman yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

SAMUEL UMTİTİ

Bu sezon yalnızca 13 maçta forma şansı olan Umtiti, takımdan gönderilecek isimlerin arasında yer alıyor.

OUSMANE DEMBELE

Takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında en çok soru işareti yer alan Dembele, Barcelona yönetimiyle yeni sözleşme imzalamadığı takdirde sezon sonunda gönderilecek. Dembele'nin İngiltere ve İtalya'dan taliplerinin olduğu söyleniyor.

MİRALEM PJANİC

Ronald Koeman'ın orta sahada Liverpool'un Hollandalı yıldızı Wijnaldum'u istemesi nedeniyle sezon başında transfer edilen Pjanic'in de takımdan gönderilmesi bekleniyor.

SERGİ ROBERTO

Sağ bek pozisyonunda Sergino Dest'in etkili performansı ve genç oyuncu Oscar Mingueza'nın kendini göstermesiyle birlikte Roberto'nun kadroda kendine yer bulabilmesi zor gözüküyor.

JUNİOR FİRPO

Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifi aldığı söylenen Firpo'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

CARLES ALENA / MATHEUS FERNANDES

Barcelona'da geleceği olmayan son isimler ise Alena ve Fernandes olarak belirtildi.

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Dünya devi Barcelona 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...
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