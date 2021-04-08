Fenerbahçe direkleri geçemiyor! Bu sezonun en şanssız istatistiği...

EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM

Şampiyonluk yarışında Emre Belözoğlu ile birlikte kalan maçlarının her birinin kazanmak isteyen Fenerbahçe, bu sezonun başından bu yana en fazla direğe takılan takım oldu. 18 şutu direkten dönen sarı-lacivertliler, bu sezonun en şanssız takımı oldu.