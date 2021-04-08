Fenerbahçe direkleri geçemiyor! Bu sezonun en şanssız istatistiği...

Süper Lig'in 33. haftasında yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ikinci maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, bu sezonun en şanssız istatistiğine bu maçta imza attı. Maçın ilk yarısında Yeni Malatyaspor kalesinde tehlikeli pozisyonlara giren Fenerbahçe, Enner Valencia'nın frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti.
Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'un beraberliği getiren golüne engel olamadı. Mustafa Eskihellaç'ın attığı golle devreye 1-1 giren Fenerbahçe, ikinci yarıda Yeni Malatyaspor kalesinde tehlikeli pozisyonlara girmeye devam etti.
Bu pozisyonlardan birinde son haftaların uzaktan golcüsü Ozan Tufan, şansını yine ceza sahası dışından denedi. 57'inci dakikada gelişen ataktan kalecinin uzanması zor köşeye etkili bir şut çeken Ozan Tufan, önce kaleci Ertaç'ı daha sonra ise direği geçemedi.
EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM
Şampiyonluk yarışında Emre Belözoğlu ile birlikte kalan maçlarının her birinin kazanmak isteyen Fenerbahçe, bu sezonun başından bu yana en fazla direğe takılan takım oldu. 18 şutu direkten dönen sarı-lacivertliler, bu sezonun en şanssız takımı oldu.