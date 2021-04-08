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Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:41

Gaziantep evinde 'i ağırlıyor (CANLI)

Gaziantep evinde Başakşehir'i ağırlıyor CANLI

'in 33. haftasında evinde ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele  beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan iki takım da yenilmezlik serilerini sürdürmek istiyor. Maç öncesinde 47 puanı bulunan Gaziantep FK 8, 33 puanlı Başakşehir ise 16. sırada bulunuyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapıyor. Son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan iki takım da yenilmezlik serilerini sürdürmek istiyor. Maç öncesinde 47 puanı bulunan Gaziantep FK 8, 33 puanlı Başakşehir ise 16. sırada bulunuyor.

GAZİANTEP FK 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Mirallas, Rashid, Vetrih, Maxim, Kenan, Dicko
Yedekler: Çağlar, Ertuğrul, Güray, Kozulj, Mirza, Enver Cenk, Furkan, Andre, Bilal, Kamil

Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Tolga, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba
Yedekler: Ahmet, Deniz, Ravil, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Chadli, Crivelli

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Gaziantep evinde Başakşehir'i ağırlıyor (CANLI)
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