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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Gücü 1 puana yetti!

Gücü 1 puana yetti!

Son dönemde yakaladığı çıkışla kümede kalma yolunda umutlanan A.Gücü, Konya’da Badji ile öne geçti. Ancak Shengelia’nın golüne engel olamadı

Alt sıraları ilgilendiren maçta A.Gücü ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi 45+1'de gole çok yaklaştı. Paintsil'in ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Börven, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. 65'te savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Badji, A.Gücü'nü 1-0 öne geçirdi. 76'da ise Shengelia, sonucu ilan etti 1-1.

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Gücü 1 puana yetti!
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