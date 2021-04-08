Gücü 1 puana yetti!

Son dönemde yakaladığı çıkışla kümede kalma yolunda umutlanan A.Gücü, Konya’da Badji ile öne geçti. Ancak Shengelia’nın golüne engel olamadı
Alt sıraları ilgilendiren maçta A.Gücü ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibi 45+1'de gole çok yaklaştı. Paintsil'in ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Börven, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. 65'te savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Badji, A.Gücü'nü1-0 öne geçirdi. 76'da iseShengelia, sonucu ilan etti 1-1.