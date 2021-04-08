Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İhtiyar rekortmen!
Giriş Tarihi: 8.4.2021

İhtiyar rekortmen!

İhtiyar rekortmen!
ATİBA dün akşam atılan 3 golün de asistini yaptı. Kanadalı, asist sayısını 7'ye çıkararak kariyer rekorunu kırdı. 4 de golü olan 38 yaşındaki futbolcu, skora toplamda 11 kez katkı sağladı. Kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol pası veren tecrübeli oyuncu, "Arkadaşlarım bitiricilikleri ile paslarımı anlamlandırdı" ifadelerini kullandı.

BOĞAZIN AHTAPOTU!
FIFA maçın ardından Atiba için "Ahtapotlar okyanusların en yaratıcı hayvanlarıdır. Üç asistle hat-trick yapan Ahtapot, Boğaz'ın en yaratıcısı olduğunu gösterdi" paylaşımını yaptı.

HASIC'E JEST YAPTILAR
Milli Takım'da sakatlanarak sezonu kapatan Ajdin Hasic, dün Vodafone Park'a koltuk değnekleriyle gelerek maçı izledi. Ghezzal, attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte Hasic'in formasını açarak Boşnak futbolcuya koştu.

'BİZİ OYNATMAMAYA ÇALIŞIYORLAR'
GALIBIYETI değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, her şeyi yenecek güçte olduklarını söyledi. Hakem yönetimine de tepki gösteren Kocadağ, "Bu ligi inşallah şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir hakem yönetimi vardı. Kazanıyor olmamız, bunu görmediğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede yoğun oynayan takımın, haftalardır penaltı alamaması ayrı bir konu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi
Galatasaray'dan Başakşehir'e sürpriz transfer! Fatih Terim başkanlığa aday olacak mı? (Sabah Spor Özel)
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum
Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'
Beşiktaş zorlu Alanyaspor engelini rahat geçti! Cenk Tosun golle döndü
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
İhtiyar rekortmen!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA