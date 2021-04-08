İhtiyar rekortmen!

ATİBA dün akşam atılan 3 golün de asistini yaptı. Kanadalı, asist sayısını 7'ye çıkararak kariyer rekorunu kırdı. 4 de golü olan 38 yaşındaki futbolcu, skora toplamda 11 kez katkı sağladı. Kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol pası veren tecrübeli oyuncu," ifadelerini kullandı.FIFA maçın ardından Atiba için "Ahtapotlar okyanusların en yaratıcı hayvanlarıdır. Üç asistle hat-trick yapan Ahtapot, Boğaz'ın en yaratıcısı olduğunu gösterdi" paylaşımını yaptı.Milli Takım'da sakatlanarak sezonu kapatan Ajdin Hasic, dün Vodafone Park'a koltuk değnekleriyle gelerek maçı izledi. Ghezzal, attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte Hasic'in formasını açarak Boşnak futbolcuya koştu.GALIBIYETI değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, her şeyi yenecek güçte olduklarını söyledi. Hakem yönetimine de tepki gösteren Kocadağ, "Bu ligi inşallah şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir hakem yönetimi vardı. Kazanıyor olmamız, bunu görmediğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede yoğun oynayan takımın, haftalardır penaltı alamaması ayrı bir konu" dedi.