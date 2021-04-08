Kaleci madeni

Kayserispor’un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar’ın performansı, Türk kalecilerin son yıllarda ciddi şekilde artan başarısının son halkası oldu
Trabzonspor karşısında yaptığı 10 kurtarışla yıldızlaşan Kayserispor'un18'lik file bekçisi DoğanAlemdar, herkesin gözünün tekrardan kaleci havuzumuza çevrilmesine neden oldu. Son yılların en yetenekli yerli kalecilerine sahip olan A Milli Takım, yine çok sayıda alternatifesahip duruma geldi. Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan 11, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin 11 maçta kalesini gole kapatırken, Uğurcan 30mücadelede yaptığı maç başına 3.2 kurtarışve yüzde 76 olan kurtarış yüzdesiyleligin en iyisi oldu. Uğurcan'ı yüzde 75 ile Doğan Alemdar takip etti. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay ise yüzde 74'lük kurtarış oranına ulaşmayı başardı. Performansıyla dikkat çeken bir başka isim ise Göztepe'nin 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat oldu. İrfan, geridekalan haftalarda ağlarında 38 golgörürken, 8 maçta kalesinde geçitvermedi. Yüzde 71'lik kurtarış yüzdesiyakaladı.