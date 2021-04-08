Kaleci madeni

Trabzonspor karşısında yaptığı 10 kurtarışla yıldızlaşanherkesin gözünün tekrardan kaleci havuzumuza çevrilmesine neden oldu. Son yılların en yetenekli yerli kalecilerine sahip olanTrabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan 11, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin 11 maçta kalesini gole kapatırken,Uğurcan'ı yüzde 75 ile Doğan Alemdar takip etti. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay ise yüzde 74'lük kurtarış oranına ulaşmayı başardı. Performansıyla dikkat çeken bir başka isim ise Göztepe'nin 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat oldu.