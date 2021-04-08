Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaleci madeni
Giriş Tarihi: 8.4.2021

Kaleci madeni

TANER KARAMAN
Kaleci madeni

Kayserispor’un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar’ın performansı, Türk kalecilerin son yıllarda ciddi şekilde artan başarısının son halkası oldu

Trabzonspor karşısında yaptığı 10 kurtarışla yıldızlaşan Kayserispor'un 18'lik file bekçisi Doğan Alemdar, herkesin gözünün tekrardan kaleci havuzumuza çevrilmesine neden oldu. Son yılların en yetenekli yerli kalecilerine sahip olan A Milli Takım, yine çok sayıda alternatife sahip duruma geldi. Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan 11, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin 11 maçta kalesini gole kapatırken, Uğurcan 30 mücadelede yaptığı maç başına 3.2 kurtarış ve yüzde 76 olan kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi oldu. Uğurcan'ı yüzde 75 ile Doğan Alemdar takip etti. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay ise yüzde 74'lük kurtarış oranına ulaşmayı başardı. Performansıyla dikkat çeken bir başka isim ise Göztepe'nin 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat oldu. İrfan, geride kalan haftalarda ağlarında 38 gol görürken, 8 maçta kalesinde geçit vermedi. Yüzde 71'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Ozan Kabak ve İstanbul'dan sonra bir ilk...
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi
Galatasaray'dan Başakşehir'e sürpriz transfer! Fatih Terim başkanlığa aday olacak mı? (Sabah Spor Özel)
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum
Son dakika: Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a sert sözler! 'Önce hocalık yapın...'
Beşiktaş zorlu Alanyaspor engelini rahat geçti! Cenk Tosun golle döndü
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaleci madeni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA