Mbappe’den sevgilerle!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda dün gece iki maç oynandı. Gol makinesiMücadelenin henüz 3. dakikasında Fransız temsilcisinin yıldızı28'de Marquinhos yine Neymar'ın asistinde golü bulurken, Alman kulübü 37'de Choupo- Moting, 60'ta da Müller ile skoru eşitledi. 68'de ise sahneye tekrar Mbappe çıktı ve sonucu belirledi: 3-2.32'de Mason Mount fileleri havalandırırken, 85'te Ben Chilwell skoru ilan etti ve İngiliz devine rövanş için büyük avantaj getirdi.