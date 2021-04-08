Mbappe’den sevgilerle!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda dün gece iki maç oynandı. Gol makinesi Lewandowski'nin sakatlığınedeniyle forma giyemediği karşılaşmadaBayern Münih, sahasındaParis Saint-Germain'eboyun eğdi. Mücadelenin henüz 3. dakikasında Fransız temsilcisinin yıldızı KylianMbappe, Neymar'ın şık pasındatopu ağlara gönderdi. 28'de Marquinhos yine Neymar'ın asistinde golü bulurken, Alman kulübü 37'de Choupo- Moting, 60'ta da Müller ile skoru eşitledi. 68'de ise sahneye tekrar Mbappe çıktı ve sonucu belirledi: 3-2. Diğermücadelede ise Chelsea,deplasmanda Porto'yu 2-0mağlup etti. 32'de Mason Mount fileleri havalandırırken, 85'te Ben Chilwell skoru ilan etti ve İngiliz devine rövanş için büyük avantaj getirdi.