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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Mbappe’den sevgilerle!

Mbappe’den sevgilerle!

Paris Saint-Germain, finalinde ’i 3-2 devirdi. İki gol atan Kylian Mbappe, resital sundu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda dün gece iki maç oynandı. Gol makinesi Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain'e boyun eğdi. Mücadelenin henüz 3. dakikasında Fransız temsilcisinin yıldızı Kylian Mbappe, Neymar'ın şık pasında topu ağlara gönderdi. 28'de Marquinhos yine Neymar'ın asistinde golü bulurken, Alman kulübü 37'de Choupo- Moting, 60'ta da Müller ile skoru eşitledi. 68'de ise sahneye tekrar Mbappe çıktı ve sonucu belirledi: 3-2. Diğer mücadelede ise Chelsea, deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup etti. 32'de Mason Mount fileleri havalandırırken, 85'te Ben Chilwell skoru ilan etti ve İngiliz devine rövanş için büyük avantaj getirdi.

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