Saunadan çıktık soğuk suya atladık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybedilen 5 puan sonrasında alınan bu galibiyetin çok kritik olduğunu söyledi. Kasımpaşa maçının bir kaza olduğunu belirten Yalçın şunları söyledi: "Kasımpaşa maçında çok ters yakalandık. O oyun ve skor camiamıza yakışmadı."Bu karşılaşma, Türkiye Süper Ligi'nin üstünde bir maç oldu. Temposu yüksek, oyunsal anlamda güçlü ve zevkli bir mücadele oldu. Dersimizi iyi çalıştık.Saunadan çıkıp soğuk suya atlarsın, aynı öyle olur. Kendimize geldik. Aboubakar büyük ihtimal pazar günü Erzurum maçında da bizimle olamayacak."çalıştırıcı, şampiyonluk yarışı için ise temkinli konuşurken şu yorumları yaptı: "Çok zor bir lig oynanıyor. Oyuncularımı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Bitime az bir süre kaldı. İnşallah yolun sonunu görebiliriz. Oyuncularıma teşekkür ederim."BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanya galibiyeti ile birlikte kariyer rekorunu da kırdı. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçen sezon siyah-beyazlılarda maç başına 2.13'lük puan ortalaması yakalarken dün alınan Alanya galibiyeti sonrasında bu sezon puan ortalamasını 2.16'ya yükseltip en iyi dönemine imza attıMaçın 24. dakikasında Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş cephesi ayaklandı. Penaltı bekleyen siyah-beyazlılara istediği yanıt gelmezken kulübede ise Sergen Yalçın pozisyonun tekrarını izledi. Cenk'in yerde kalmasını penaltı olarak değerlendiren Yalçın "%100 penaltı" diye bağırarak tepkisini gösterdi.ALANYASPOR Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Babacar'ın kaçırdığı goller için "Babacar sakattı, uzun süre oynamadı, gerilemiş olabilir. Bizim için çok gol attı, bu sefer olmadı" dedi. Alanya kulübü ise F.Bahçe ve G.Saraylı taraftarların tepkileri üzerine Twitter hesabını, yorumlara kapattı.