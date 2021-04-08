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Giriş Tarihi: 8.4.2021 23:28 Son Güncelleme: 8.4.2021 23:41

Son dakika! Aboubakar PFDK'ya sevk edildi!

AA
Son dakika! Aboubakar PFDK'ya sevk edildi!

Gelen son dakika haberine göre 'ın golcüsü Aboubakar PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

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Son dakika! Aboubakar PFDK'ya sevk edildi!
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