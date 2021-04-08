Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'
Giriş Tarihi: 8.4.2021 06:23 Son Güncelleme: 8.4.2021 07:01

: maçından sonra Babacar ve Marafona için 'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

- maçının ardından haberleri gelmeye devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli kalecisi 'nın yediği gol sosyal medyayı salladı. Ayrıca maç 1-0 devam ederken 'ın boş kaleye kaçırdığı gole de takım arkadaşları inanamadı. Beşiktaş bu pozisyondan kısa süre sonra Ghezzal ile ikinci golü buldu. 40 yılını futbola verdiğini ifade eden usta yazar , 'Top kimseye çarpmıyor ama Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor.' ifadelerini kullandı. İşte son dakika ...

haberleri... Lider Beşiktaş dün akşam ağırladığı 'u Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Corona virüsten döndüğü gün golünü atan Tosun Paşa dikkat çekerken maçın ardından Babacar'ın kaçırdığı gol ve Marafona'nın hatası çok tartışıldı. Aytemiz Alanyaspor Twitter hesabını kitlemek durumunda kaldı. Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

: "BAZI POZİSYONLAR NE OLUYOR YA DEDİRTTİ..."

Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Oğuzhan Özyakup'un beklentilere yanıt verdiğini ifade etti.

'Ghezzal'ın pozisyonuna dönmesi, Cenk'in oynaması ve Larin'in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, 'ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş'ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

İlk yarıda direkler müsaade etse soyunma odasına 4 golle giderdi. Cenk'in golünün dışında direkten dönen toplar, kaleye atılan şutlar ve yoğun baskı Beşiktaş'ın gücünü tekrar yansıtması açısından önemliydi. Kolay değil... Ligin topa en çok sahip olabilen takımlarından biri olan Alanya'ya karşı bu kadar pozisyon bulup, oyunu elinde tutmak kalite göstergesidir.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Oyunun ikinci yarısında verilen bir-iki pozisyon var, bunları değerlendirebilse belki maça denge getirebilirdi. 'ın bulduğu ikinci gol ve oyun gücü ne olursa olsun sonucun ev sahibi ekip lehine olacağının mesajını çok net verdi. Alanyaspor karşısındaki performans ve kazanılan 3 puan, Kasımpaşa yenilgisinin bir iş kazası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün akşamın Beşiktaş adına en önemli sürprizlerinden biri Oğuzhan ile oynama tercihi olsa da işleyişte Oğuzhan beklentilere cevap verdi.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Özellikle Ghezzal'ın kanat oyuncusu olmasına rağmen içeri kat ederek oyunu yönlendirmesi, hücum organizasyonlarını yönetmesi hem Oğuzhan'ı rahatlattı hem de 'ı... Tabii Ghezzal'ın güzel oyununu golle süslemesi de akşamın en güzel görüntülerinden biri oldu. Ligin boyu kısaldıkça baskı doğal olarak artıyor ama Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu ve oturmuş bir sistemi var.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Pozisyon oyuncuları, dün akşamki gibi kendi yerlerinde oynadığında etkili bir takım haline geliyor ve kendi oyununu da rakibine kabul ettiriyor. Cebine koyduğu 3 puanla da yoluna devam ediyor.'

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

ÖMER ÜRÜNDÜL: JOSEF'TE BELİRGİN BİR GÜÇ KAYBI VAR!

' birincisi daha 20. saniyede olmak üzere ilk 25 dakikada üç kere direğe takıldı. Bu bölümde hem iyi oynadılar hem de Cenk'le golü buldular. Ancak devrenin son 15 dakikasında bütünlük biraz bozuldu. da oyuna ortak olmaya başladı. Birisi çok net iki de gol kaçırdılar.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

İkinci devre başlangıcı ve gelişimi adına olumsuz bir duruma gidiyor görüntüsündeydi. tempolu geliyor ve kaleyi tehdit ediyordu. Önce Ersin maçtaki ikinci önemli kurtarışını yaptı, sonra da kırılma anı geldi. Babacar adeta fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçırdı. Sonrasında da gecenin yıldızı Ghezzal klasik falsolu vuruşuyla gole imza atınca Beşiktaş rahatladı.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Sonrasında karşılıklı ataklar ve N'Koudou'nun 3. golüyle maç noktalandı. Dün gece takımdaki oyuncuların performansına baktığımda Oğuzhan; güçsüz, Cenk Tosun; ciddi maç eksikliği ve hastalık geçirmesine rağmen görevini en azından ilk 30 dakika yerine getirdi. Cezalı duruma düşen takımın temel direklerinden Josef'te ise belirgin bir güç kaybı açıkça görülüyor.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Ghezzal'dan sonra en çok Atiba'yı beğendim. Sergen Yalçın'ın bu maçtan çok önemli bir ders çıkarması lazım. fizik olarak tam hazır olmadığı maçlarda daha dengeli oynamalı. Çok adamla hücuma çıkışlarda 3. bölgede kaptırılan toplar, ciddi kale önü tehlikelerine dönüşüyor.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Üstelik de skor avantajına sahipken bu durumlara düşmemek lazım. 'a birçok kesim tarafından sürekli övgüler yağıyor. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. Neden derseniz, dün gece ligdeki 11. yenilgilerini aldılar, kupada da Antalyaspor'a elendiler!

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

AHMET ÇAKAR: MARAFONA ELİNİ UZATMA ZAHMETİNDE BULUNMUYOR...

'; güle oynaya, elini kolunu sallaya sallaya, herkesin "Acaba takılır mı" diye beklediği Aytemiz maçını çok rahat geçti. Fakat dün gece sahada futbolun doğal akışına uymayan, tuhaf görüntüler izledik. 40 yılınızı futbola verdiğinizde bazı şeyler "Ne oluyor ya" dedirtiyor... Tamam Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın 3 asisti ile kazandı...

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Cenk Tosun yine oynadığı maçta golünü attı... 'ın ilk yarıda 3 topu direkten döndü ama Alanyasporlu Babacar'ın özellikle boş kaleye atamadığı toplar var. Ayağının yanlış yeriyle vurdu desem, değil... Açı kapalıydı desem o da değil... Hele ikinci yarıda kaleci Ersin çıkmayıp hata yapınca sağdan inen Alanyalı, kaleyi cepheden ve 5 metreden gören, kalede kimsenin olmadığı pozisyonda topu dışarı attı. Maç o zaman 1-0'dı...

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

gelmeye başlamıştı. Top döndü, Ghezzal'a geldi, biraz falsolu ama yumuşak vurdu. Kaleci Marafona'nın önünde kimse yok. Top kimseye çarpmıyor ama Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor ve 'ın ikinci golü geliyor. Bu aykırı pozisyonlarla birlikte hiçbir şey ima etmiyorum. Formsuzluk deyip, gülümseyerek geçiyoruz...

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

yorgun... Bu da çok doğal. Fakat dün geceki 3 puan, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında çok derin bir soluk almasına yaradı. Aytemiz ise büyük bir düşüş içinde. Gelelim karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e...

Bir-iki sarı kart verebilirdi. Ama oyun genelinde başarılı buldum. Alanyaspor'un attığı gol öncesinde bariz bir faul var. VAR hakeminin daveti yerindeydi ve gol iptal edildi.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

BÜLENT TİMURLENK: CENK'İN BİTİRİCİLİĞİ VE BİR GHEZZAL KLASİĞİ...

'ın, gerisindeki iki ezeli rakibinden ayrılan en önemli özelliği ideal 11'inin ezbere sayılması. Kasımpaşa maçında Ghezzal ve Aboubakar'ın yokluğu, sadece tabelayı değiştiren adamların yokluğu değildi, sahadaki dizilişi de bozmuştu. Dün Ghezzal ve Cenk'li kadrosuyla Sergen Yalçın'ın eli rahatlamıştı.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Alanya iç saha performansında 'ın ardından ikinci ancak Çağdaş Atan'ın takımı deplasmanlarda 1 gol ortalaması ile oynayan topa sahip olsa da işi bitiremeyen bir görüntü çizmişti sezon boyunca. Pazarın yorgunluğuna rağmen Beşiktaş yine hücumda iştahlı, orta sahadaki baskıda da motive başladı. Siopis'i kulübede başlatan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk yarıda Kartal'ı devirirken sahnedeki adam artık Trabzon forması giyen Bakasetas'tı. İlk golde büyük pay sahibi olan elbette Atiba.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Cenk'in bitiriciliğinin ardından bir Ghezzal klasiği izledik. İlk yarıda ev sahibinde aksayanlar Larin ve Davidson tehdidi yüzünden fazla çıkmayan Rosier'di. İlk devre 9 hücum girişiminden 4 isabetli şut çıkarıp, 3 topu direkten dönen 'ı Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı pozisyon sıkıntıya sokabilirdi, olmadı. 2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından küme düşme hattındaki Erzurum deplasmanı öncesi ligin parmakla gösterilen takımı Alanya karşısında alınan bu galibiyet şampiyonluk yarışında önündeki 'acabaları' kaldırdı.

Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'

Kartal'ın tek derdi Sivas ve misafir olacağı G.Saray'ın 6 puan önünde. Şimdi oturup F.Bahçe'yi Malatya deplasmanında izleyecek ve cezalı Josef'siz Erzurum'da kazanmanın planlarını yapacaklar.

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Son dakika: Beşiktaş maçından sonra Babacar ve Marafona için Ahmet Çakar'dan flaş yorum! 'Elini uzatma zahmetinde bulunmuyor...'
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