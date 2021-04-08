Son dakika Beşiktaş haberleri... Lider Beşiktaş dün akşam ağırladığı Alanyaspor'u Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Corona virüsten döndüğü gün golünü atan Tosun Paşa dikkat çekerken maçın ardından Babacar'ın kaçırdığı gol ve Marafona'nın hatası çok tartışıldı. Aytemiz Alanyaspor Twitter hesabını kitlemek durumunda kaldı. Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: "BAZI POZİSYONLAR NE OLUYOR YA DEDİRTTİ..."
Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken, Oğuzhan Özyakup'un beklentilere yanıt verdiğini ifade etti.
'Ghezzal'ın pozisyonuna dönmesi, Cenk'in oynaması ve Larin'in de sezon başında en verimli olduğu yere geçmesi, Beşiktaş'ta çarkları yeniden yerine oturttu. Bu sistem, Beşiktaş'ta hem oyuncuları hem de takımı verimli hale getiriyor. Özellikle forvet bölgesinin topla ilişkileri iyi olduğunda oyun da rahatlıyor, pozisyonlar da geliyor.
İlk yarıda direkler müsaade etse Beşiktaş soyunma odasına 4 golle giderdi. Cenk'in golünün dışında direkten dönen toplar, kaleye atılan şutlar ve yoğun baskı Beşiktaş'ın gücünü tekrar yansıtması açısından önemliydi. Kolay değil... Ligin topa en çok sahip olabilen takımlarından biri olan Alanya'ya karşı bu kadar pozisyon bulup, oyunu elinde tutmak kalite göstergesidir.
Oyunun ikinci yarısında verilen bir-iki pozisyon var, Alanyaspor bunları değerlendirebilse belki maça denge getirebilirdi. Beşiktaş'ın bulduğu ikinci gol ve oyun gücü ne olursa olsun sonucun ev sahibi ekip lehine olacağının mesajını çok net verdi. Alanyaspor karşısındaki performans ve kazanılan 3 puan, Kasımpaşa yenilgisinin bir iş kazası olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün akşamın Beşiktaş adına en önemli sürprizlerinden biri Oğuzhan ile oynama tercihi olsa da işleyişte Oğuzhan beklentilere cevap verdi.
Özellikle Ghezzal'ın kanat oyuncusu olmasına rağmen içeri kat ederek oyunu yönlendirmesi, hücum organizasyonlarını yönetmesi hem Oğuzhan'ı rahatlattı hem de Beşiktaş'ı... Tabii Ghezzal'ın güzel oyununu golle süslemesi de akşamın en güzel görüntülerinden biri oldu. Ligin boyu kısaldıkça baskı doğal olarak artıyor ama Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu ve oturmuş bir sistemi var.
Pozisyon oyuncuları, dün akşamki gibi kendi yerlerinde oynadığında Beşiktaş etkili bir takım haline geliyor ve kendi oyununu da rakibine kabul ettiriyor. Cebine koyduğu 3 puanla da yoluna devam ediyor.'
ÖMER ÜRÜNDÜL: JOSEF'TE BELİRGİN BİR GÜÇ KAYBI VAR!
'Beşiktaş birincisi daha 20. saniyede olmak üzere ilk 25 dakikada üç kere direğe takıldı. Bu bölümde hem iyi oynadılar hem de Cenk'le golü buldular. Ancak devrenin son 15 dakikasında bütünlük biraz bozuldu. Alanyaspor da oyuna ortak olmaya başladı. Birisi çok net iki de gol kaçırdılar.
İkinci devre başlangıcı ve gelişimi Beşiktaş adına olumsuz bir duruma gidiyor görüntüsündeydi. Alanyaspor tempolu geliyor ve kaleyi tehdit ediyordu. Önce Ersin maçtaki ikinci önemli kurtarışını yaptı, sonra da kırılma anı geldi. Babacar adeta fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçırdı. Sonrasında da gecenin yıldızı Ghezzal klasik falsolu vuruşuyla gole imza atınca Beşiktaş rahatladı.
Sonrasında karşılıklı ataklar ve N'Koudou'nun 3. golüyle maç noktalandı. Dün gece takımdaki oyuncuların performansına baktığımda Oğuzhan; güçsüz, Cenk Tosun; ciddi maç eksikliği ve hastalık geçirmesine rağmen görevini en azından ilk 30 dakika yerine getirdi. Cezalı duruma düşen takımın temel direklerinden Josef'te ise belirgin bir güç kaybı açıkça görülüyor.
Ghezzal'dan sonra en çok Atiba'yı beğendim. Sergen Yalçın'ın bu maçtan çok önemli bir ders çıkarması lazım. Beşiktaş fizik olarak tam hazır olmadığı maçlarda daha dengeli oynamalı. Çok adamla hücuma çıkışlarda 3. bölgede kaptırılan toplar, ciddi kale önü tehlikelerine dönüşüyor.
Üstelik de skor avantajına sahipken bu durumlara düşmemek lazım. Alanyaspor'a birçok kesim tarafından sürekli övgüler yağıyor. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. Neden derseniz, dün gece ligdeki 11. yenilgilerini aldılar, kupada da Antalyaspor'a elendiler!
AHMET ÇAKAR: MARAFONA ELİNİ UZATMA ZAHMETİNDE BULUNMUYOR...
'Beşiktaş; güle oynaya, elini kolunu sallaya sallaya, herkesin "Acaba takılır mı" diye beklediği Aytemiz Alanyaspor maçını çok rahat geçti. Fakat dün gece sahada futbolun doğal akışına uymayan, tuhaf görüntüler izledik. 40 yılınızı futbola verdiğinizde bazı şeyler "Ne oluyor ya" dedirtiyor... Tamam Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın 3 asisti ile kazandı...
Cenk Tosun yine oynadığı maçta golünü attı... Beşiktaş'ın ilk yarıda 3 topu direkten döndü ama Alanyasporlu Babacar'ın özellikle boş kaleye atamadığı toplar var. Ayağının yanlış yeriyle vurdu desem, değil... Açı kapalıydı desem o da değil... Hele ikinci yarıda kaleci Ersin çıkmayıp hata yapınca sağdan inen Alanyalı, kaleyi cepheden ve 5 metreden gören, kalede kimsenin olmadığı pozisyonda topu dışarı attı. Maç o zaman 1-0'dı...
Alanyaspor gelmeye başlamıştı. Top döndü, Ghezzal'a geldi, biraz falsolu ama yumuşak vurdu. Kaleci Marafona'nın önünde kimse yok. Top kimseye çarpmıyor ama Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor ve Beşiktaş'ın ikinci golü geliyor. Bu aykırı pozisyonlarla birlikte hiçbir şey ima etmiyorum. Formsuzluk deyip, gülümseyerek geçiyoruz...
Beşiktaş yorgun... Bu da çok doğal. Fakat dün geceki 3 puan, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında çok derin bir soluk almasına yaradı. Aytemiz Alanyaspor ise büyük bir düşüş içinde. Gelelim karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e...
Bir-iki sarı kart verebilirdi. Ama oyun genelinde başarılı buldum. Alanyaspor'un attığı gol öncesinde bariz bir faul var. VAR hakeminin daveti yerindeydi ve gol iptal edildi.
BÜLENT TİMURLENK: CENK'İN BİTİRİCİLİĞİ VE BİR GHEZZAL KLASİĞİ...
Beşiktaş'ın, gerisindeki iki ezeli rakibinden ayrılan en önemli özelliği ideal 11'inin ezbere sayılması. Kasımpaşa maçında Ghezzal ve Aboubakar'ın yokluğu, sadece tabelayı değiştiren adamların yokluğu değildi, sahadaki dizilişi de bozmuştu. Dün Ghezzal ve Cenk'li kadrosuyla Sergen Yalçın'ın eli rahatlamıştı.
Alanya iç saha performansında Beşiktaş'ın ardından ikinci ancak Çağdaş Atan'ın takımı deplasmanlarda 1 gol ortalaması ile oynayan topa sahip olsa da işi bitiremeyen bir görüntü çizmişti sezon boyunca. Pazarın yorgunluğuna rağmen Beşiktaş yine hücumda iştahlı, orta sahadaki baskıda da motive başladı. Siopis'i kulübede başlatan Çağdaş Atan'ın takımı, ilk yarıda Kartal'ı devirirken sahnedeki adam artık Trabzon forması giyen Bakasetas'tı. İlk golde büyük pay sahibi olan elbette Atiba.
Cenk'in bitiriciliğinin ardından bir Ghezzal klasiği izledik. İlk yarıda ev sahibinde aksayanlar Larin ve Davidson tehdidi yüzünden fazla çıkmayan Rosier'di. İlk devre 9 hücum girişiminden 4 isabetli şut çıkarıp, 3 topu direkten dönen Beşiktaş'ı Babacar'ın boş kaleye kaçırdığı pozisyon sıkıntıya sokabilirdi, olmadı. 2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından küme düşme hattındaki Erzurum deplasmanı öncesi ligin parmakla gösterilen takımı Alanya karşısında alınan bu galibiyet şampiyonluk yarışında önündeki 'acabaları' kaldırdı.
Kartal'ın tek derdi Sivas ve misafir olacağı G.Saray'ın 6 puan önünde. Şimdi oturup F.Bahçe'yi Malatya deplasmanında izleyecek ve cezalı Josef'siz Erzurum'da kazanmanın planlarını yapacaklar.