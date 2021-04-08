Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 12:01 Son Güncelleme: 8.4.2021 12:04

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Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

haberi... İngiliz basını, 'nin sezon başında 'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcumuz 'le ilgili kararını açıkladı. İşte 'nin de listesinde olduğu iddia edilen Cengiz Ünder'le ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Sezon başında 'dan ayrılarak Premier Lig ekibi 'nin yolunu tutan transferinde gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

20 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VARDI

oyuncuyu 20 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

Sakatlık problemleri nedeniyle birçok maçı kaçıran , 'de 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

İngiliz Telegraph gazetesinin muhabiri John Percy, 'nin milli futbolcumuzun için verdiği son kararı aktardı.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

John Percy, İngiliz ekibinin 20 milyonluk opsiyonu kullanmayacağını ve 'in 'ya döneceğini duyurdu.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

CENGİZ ÜNDER, FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Milli futbolcumuzun İtalyan ekibi ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

'in transferde adı geçtiğimiz günlerde ile de anılmıştı.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

"CENGİZ'İN HEDEFİ YURT DIŞINDA KALMAK"

Milli futbolcumuzun menajeri , iddialarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

" hakkındaki iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu 'de.

Son dakika: Cengiz Ünder transferinde karar verildi! Leicester City, Roma ve Fenerbahçe...

Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor."

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