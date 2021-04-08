Son dakika: Emre Belözoğlu o pozisyonla ilgili konuştu! 'VAR'a gidilmemesi...'

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Malatyaspor'un evinde oynanan zorlu mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü Enner Valencia serbest vuruştan atarken, Yeni Malatyaspor'un golü Mustafa Eskihellaç'tan geldi. Sarı-lacivertlilerin maç içerisinde iki şutu da direkten döndü.
İkinci yarıda Yeni Malatyaspor kalesini adeta abluka altına alan Fenerbahçe, girdiği pozisyonları başarılı bir şekilde değerlendiremedi ve maçtan 1 puanla ayrıldı. Bu maçın ardından Fenerbahçe'nin puanı 63'e yükseldi.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa maçla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, takımının oyununu ve şampiyonluk şansını değerlendirdi. İşte Emre Belözoğlu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalar...
"ÇOK ZORLADIK OYUNU"
"Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya sokacak bir şekilde 5 puan kaybetmez sezon içerisinde. Oyunun memnun olduğum ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı."
"Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var."
"HAYATA BAKIŞ AÇIMDA ŞANS YOKTUR"
"Ne olursa olsun ümitlerimizi kaybetmeden sonuna kadar devam edeceğiz. Benim hayata bakış açımda şans yoktur. Fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz."
"NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"
"Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir konu. Daha çok maç var, herkes kaybedecek. Sonuna kadar bu mücadele içerisinde olacağız."
"3 gün sonra yine bir maç var. Ona konsantre olacağız. Bugün isteyen ve arzulayan bir takım vardı. Üzgünüz, önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."
Maçın son anlarında ceza sahası içerisindeki karambolde Mame Thiam yerde kalmıştı. Fenerbahçeli futbolcular ve Emre Belözoğlu penaltı bekledi. Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.
"SON 15 DAKİKA OYUNDAN KOPTUK"
Karşılaşmanın ilk 30 dakikasının kendileri adına çok iyi geçtiğini de belirten Emre Belözoğlu, "Son 15 dakika oyundan koptuk. Burada hastalıktan dönen İrfan oynamaya çalıştı, elinden geleni yapmaya çalıştı. Bütün oyuncularımız değerli, hepsinin önemi var. Her maçın da kendi içinde farklı senaryoları var. Zaman zaman bu değişiklikler olacak, biz inandığımız doğrularla Fenerbahçe'nin hedeflerine tutunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.