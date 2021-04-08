Süper Lig'e yerli kaleci damgası! Doğan Alemdar da listede...

Süper Lig'de forma giyen yerli kaleciler müthiş bir grafik çizerek hem takımlarını hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, İrfan Can Eğribayat akla ilk gelen isimler. Bu listeye katılan son kaleci ise Kayserispor formasıyla Trabzonspor karşısında devleşen Doğan Alemdar oldu.