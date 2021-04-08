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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:00 Son Güncelleme: 8.4.2021 09:00

Süper Lig'e yerli kaleci damgası! da listede...

TANER KARAMAN
Süper Lig'e yerli kaleci damgası! Doğan Alemdar da listede...

Yerli kaleciler, Süper Lig'de gösterdikleri performanslarla dikkat çekmeye devam ediyor. Trabzonspor'da , Fenerbahçe'de , Beşiktaş'ta ve Göztepe'de ligin öne çıkan isimleri. Bu listeye son dönemde ortaya koyduğu form düzeyiyle Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi da dahil oldu. Alemdar, Trabzonspor karşısında 10 kurtarış yaparak yıldızlaştı.

Süper Lig'de forma giyen yerli kaleciler müthiş bir grafik çizerek hem takımlarını hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, İrfan Can Eğribayat akla ilk gelen isimler. Bu listeye katılan son kaleci ise Kayserispor formasıyla Trabzonspor karşısında devleşen Doğan Alemdar oldu.

Trabzonspor karşısında yaptığı 10 kurtarışla yıldızlaşan Kayserispor'un 18'lik file bekçisi Doğan Alemdar, herkesin gözünün tekrardan kaleci havuzumuza çevrilmesini sağladı.

Son yılların en yetenekli yerli kalecilerine sahip olan A Milli Takım için yine çok sayıda alternatif var.

Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan 11, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin 11 maçta kalesini gole kapatırken, Uğurcan 30 mücadelede yaptığı maç başına 3.2 kurtarış ve yüzde 76 olan kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi oldu. Uğurcan'ı yüzde 75 ile Doğan Alemdar takip etti.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay ise yüzde 74'lük kurtarış oranına ulaşmayı başardı.

Performansıyla dikkat çeken bir başka isim ise Göztepe'nin 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat oldu. İrfan, geride kalan haftalarda ağlarında 38 gol görürken, 8 maçta kalesinde geçit vermedi. Yüzde 71'lik kurtarış yüzdesi yakaladı.

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Süper Lig'e yerli kaleci damgası! Doğan Alemdar da listede...
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