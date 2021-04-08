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Giriş Tarihi: 8.4.2021 19:52 Son Güncelleme: 8.4.2021 19:56

'dan müthiş gol! Rize maçında da duran toptan atmıştı...

Valencia'dan müthiş gol! Rize maçında da duran toptan atmıştı...

deplasmanında maça iyi başlayan kazandığı duran toptan ilk golü buldu. Topun başına geçen harika bir vuruşla golünü attı. Valencia bu sezon Rizespor'a da karşı duran bir toptan golünü atmıştı. Fenerbahçe ilk golü attığı 17 maçın 16'sını kazanmayı başarırken sadece maçında öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetmişti. İşte son dakika fenerbahçe haberleri...

Malatyaspor-Fenerbahçe maçında ilk yarı 1-1 sona erdi. Maça baskılı başlayan Fenerbahçe ilk golü yine duran toptan buldu. Topuna başına geçen Valencia sağ ayağıyla barajın arasından yerden vurduğu sert şutla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Enner Valencia, ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor'a da duran toptan golünü atmıştı.

LİGDE DURAN TOPTAN EN ÇOK GOL ATAN TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe bu sezon duran toplardan 23. golünü attı. Fenerbahçe bu alanda ligde 1. sırada. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı 17 maçın 16'sını kazandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında 1-0 öne geçmesine rağmen o maçta 2-1 mağlup olmuştu.

Enner Valencia bu golle birlikte bu sezon gol sayısını 6'ya çıkardı. Yıldız oyuncu takımın en golcüsü Mame Thiamla gol sayılarını eşitledi.

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Valencia'dan müthiş gol! Rize maçında da duran toptan atmıştı...
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