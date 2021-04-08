Yılmaz Vural'dan koronavirüs sözleri! "İçki sigara içmediğim için kolay atlattım"

Vural, salgın nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Çevremizdeki en yakın kişilerde vaka yoktu şimdi en yakınlarımızın öbür dünyaya göç ettiklerini duyuyoruz ve üzülüyoruz. Hatta onun mezarında bulunup son görevimizi yapamaz hale geldik. Bu kadar riskin olduğu yerde Allah aşkına dikkat edin. Çok zor değil maske, mesafe, temizlik. El yıkamak bu kadar zor mu, maske takıp mesafeli durmak zor mu, bunun ayıbı mı olur? Alışmış insanlarımız yakınlaşmaya, gördüğünde birine sarılmaya. Bakıyorum şimdi bu sarılmalara insanlar büyük ölçüde dikkat ediyor. Ateşiniz çok varsa akciğer tomografisi çektirin. Ben iki kere negatif çıktım, üçüncüsünde gittiğimde pozitif çıktı."

"EN BÜYÜK İLAÇ SPOR"

Hastalıktan sonra herhangi sıkıntısının kalmadığını dile getiren Vural, şunları söyledi: "Bu rahatsızlıktan sonra ciğerlerde biraz iz kaldığı ifade ediliyor, ben birkaç kez kontrollere gittim hepsinde tertemiz çıktı. Doktorlar da hayret etti 'Hocam bir iz kalması lazım, sende yok.' diye. Çok şükür sporcuyum ve sporun getirdiği en büyük katkı bu oldu galiba. Sağlıklı yaşam için ülkemizin sportif faaliyetlere daha çok destek vermesi lazım. Nasıl milli savunma, eğitim ve ekonomi gerekliyse spor da bunlardan biri olmalı. Çok büyük hastaneler açıyoruz ama spor gibi, hastalığı önleyici faktörler gibi şeylerin üzerine daha çok yatırım yapılması gerekiyor ki hastaneler boş kalsın. Spora yatırım konusunda Türkiye bilinçleniyor. En büyük ilaç spor. Spor yaparsanız sağlıklı kalırsınız."

Vural, mavi beyazlı ekibin ligde kalması, bu süreçte herkesin takıma destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.