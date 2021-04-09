La Liga takımlarından Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girdi.
AMELİYAT OLURSA SEZONU KAPATACAK
13 milyon Euro'ya Celta'ya gelen Emre Mor, yaşadığı düzenli sakatlıkları ortadan kaldırmak için bıçak altına yatacak ve bu genç oyuncunun sezonu kapatması anlamına geliyor.
İspanyol basını, Emre Mor'un kısa bir süre içerisinde bir daha Celta Vigo forması giymesinin mümkün olmadığını ifade etti.
"YAŞAM ZEVKİ İÇİN DUBAI'YE GİTMEYİ TERCİH ETTİ"
Haberde, "Emre Mor, Celta tarihinin maliyet olarak en büyük transferi ancak şu ana kadarki performans tam bir hayal kırıklığı.
"EMRE MOR'UN FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE"
Emre Mor'un ameliyat sürecine girmesi en az 1.5 ay daha oynamaması demek oluyor.
Dahası da kendi özelliklerinden bir daha yararlanılmasını büyük bir tehlikeye attığını gösteriyor.
52 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST
Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor, Celta ile en son Ocak ayında maça çıktı ve o tarihten bu yana da forma giyemiyor.
İspanyol ekibinde 52 maça çıkan Emre Mor, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.