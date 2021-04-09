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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:44 Son Güncelleme: 9.4.2021 11:45

ve 'ın eski yıldızı 'un futbol hayatı bitebilir

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

İspanyol basını, ve 'ın eski yıldızı 'un futbol hayatının bitebileceğini yazdı. tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'la ilgili çarpıcı haber büyük yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

La Liga takımlarından tarihinin en pahalı transferi olan 'un futbol hayatı tehlikeye girdi.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

23 yaşındaki oyuncu daha önce kiralık olarak ve formalarını da giymişti.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

AMELİYAT OLURSA SEZONU KAPATACAK

13 milyon Euro'ya Celta'ya gelen , yaşadığı düzenli sakatlıkları ortadan kaldırmak için bıçak altına yatacak ve bu genç oyuncunun sezonu kapatması anlamına geliyor.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

İspanyol basını, 'un kısa bir süre içerisinde bir daha forması giymesinin mümkün olmadığını ifade etti.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

"YAŞAM ZEVKİ İÇİN DUBAI'YE GİTMEYİ TERCİH ETTİ"

Haberde, ", Celta tarihinin maliyet olarak en büyük transferi ancak şu ana kadarki performans tam bir hayal kırıklığı.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

Celta'nın planları göz önüne alındığında bir daha Celta formasını giyemeyecek.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

Henüz 23 yaşında olan , sürekli yaşadığı kasık sakatlığının üstünden gelebilmek için ameliyat olacak ve da tedavisine devam edecek.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

Doğrusunu söylemek gerekirse , doğru bir rehabilitasyon sürecinden daha çok yaşam zevkinden mahrum kalmamak için 'yi tercih etti.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

"EMRE MOR'UN FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE"

'un ameliyat sürecine girmesi en az 1.5 ay daha oynamaması demek oluyor.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

Dahası da kendi özelliklerinden bir daha yararlanılmasını büyük bir tehlikeye attığını gösteriyor.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

'un futbol hayatı tehlikeye girebilir" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

52 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

tarihinin en pahalı transferi olan , Celta ile en son Ocak ayında maça çıktı ve o tarihten bu yana da forma giyemiyor.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir

İspanyol ekibinde 52 maça çıkan , 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızı Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir
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