Ahmet Ağaoğlu'ndan adalet vurgusu! "Sahaya yansımadığını görüp FIFA’ya başvurduk"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde ekonomik durumları, kulübün geleceği ve FIFA başvurularına yönelik açıklamalarda bulundu. Kulübün ekonomik ve sportif alanda yaşadığı en zor dönemlerinden birinde göreve talip olduklarını belirten Ağaoğlu, "Tarihler Nisan 2018'i gösteriyordu. Geldiğimizde umut yoktu, umutsuzluk vardı. Geldiğimizde mutluluk yoktu, mutsuzluk vardı. Geldiğimizde ekonomi yoktu, iflasa doğru sürüklenen Trabzonspor vardı. Geldiğimizde başarı yoktu, başarısızlığa mahkum edilmiş takım vardı. Geldiğimizde camianın bizden tek beklentisi vardı. 'Kulübü ayakta tutsunlar yeter.' Üç yıl önce bu koltuğa oturduğumda arkadaşlarıma şunu söylemiştim; 'Evet, durum çok kötü. Ancak şunu unutmayalım! Trabzonspor'un olduğu her yerde umut vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve sonunda başaracağız!' Dünü anlatmak çok kolaydır. Bugünü yaşamak değerlidir. Ama en zoru yarınları inşa etmektir. Bizler politikamızı hep bu doğrultuda yürüttük. Önce kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirdik. Ardından sportif anlamda büyük bir yapılanmaya gittik. Trabzonspor'u profesyonelce yönetilen bir kulüp haline getirdik. Altyapımızı daha da güçlendirdik. Bugün, altyapısıyla varoluş felsefesine uygun hareket eden Trabzonspor var! Bugün, üreten, ürettiğini satabilen bir Trabzonspor var! Bugün, ekonomisini doğru şekilde yöneten Trabzonspor var! Bugün hem borsada hem de transfermarket'te Türkiye'nin en değerli kulübü var! Bugün, sürekli olarak zirve yarışının içerisinde olan Trabzonspor var! Bugün yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var" dedi.