Alanya isyan etti

3-0 yenilen Alanyaspor, Marafona'nın yediği goller üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kalecimizin yediği gollerden ve atamadığımız gollerden farklı anlam çıkarmaya çalışmak, bazı insanların insanlıklarının tükenme noktasına geldiğinin kanıtıdır... Maçtan bir gün önce kaldığımız otele en yakın noktada olduğu için Ümraniye Tesisleri'nde yaptığımız ter idmanı dahi farklı yerlere çekiliyor. Bugüne kadar birçok kulüp bunu yaptı. Biz her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" denildi. Teknik direktör Çağdaş Atan ise şu paylaşımı yaptı:Alanyaspor'da eleştirilerin hedefindeki file bekçisi Marafona, Beşiktaş karşısında yediği 3 gol için taraftardan özür diledi.