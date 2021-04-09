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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Alanya isyan etti

Alanya isyan etti
Beşiktaş'a 3-0 yenilen Alanyaspor, Marafona'nın yediği goller üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kalecimizin yediği gollerden ve atamadığımız gollerden farklı anlam çıkarmaya çalışmak, bazı insanların insanlıklarının tükenme noktasına geldiğinin kanıtıdır... Maçtan bir gün önce kaldığımız otele en yakın noktada olduğu için Ümraniye Tesisleri'nde yaptığımız ter idmanı dahi farklı yerlere çekiliyor. Bugüne kadar birçok kulüp bunu yaptı. Biz her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" denildi. Teknik direktör Çağdaş Atan ise şu paylaşımı yaptı: "Kafka; kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli görüyorsunuz. Temennim kalplerimizin iyiliklerle dolu olması."

MARAFONA ÖZÜR DİLEDİ
Alanyaspor'da eleştirilerin hedefindeki file bekçisi Marafona, Beşiktaş karşısında yediği 3 gol için taraftardan özür diledi.

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Alanya isyan etti
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