Beşiktaş'tan Atiba için tarihi karar! "Ne zaman istersen imzaya hazırız"

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki emektar kaptanı Atiba Hutchinson, performansıyla genç futbolculara adeta taş çıkartıyor. İlerleyen yaşına rağmen sahadaki enerjisiyle izleyenlerin büyük takdirini kazanan yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında verdiği 3 gol pasıyla toplam asist sayısını 7'ye çıkardı ve kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı. Aynı zamanda bu sezon 4 de golü bulunan ve toplam 11 gole katkı veren Atiba, geçtiğimiz sezon da 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole katkı sağlamış ve kariyer zirvesine çıkmıştı.
KARARINI YAZIN AİLESİYLE BİRLİKTE VERECEK
Taraftarın gönlünde taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta saha ile gelecek sezon da devam etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, "Eğer oynamaya devam etmek istersen sana kapımız açık. 1 yıllık sözleşmeyi istediğin zaman imzalarız" mesajı gönderdi. Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istediği biliniyor.
ATİBA'NIN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLARI
- Beşiktaş ile 285 maçta sahaya çıkan Atiba Hutchinson, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, 31 de asist yaptı.
- Bu sezon ligde 7 asist yapan Kanadalı futbolcu, kariyer rekorunu önceki gece Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmayı başardı.
- Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta üç asist yapan en yaşlı oyuncu oldu (38 yaş, 58 gün).
- Ligde 233 maça çıkan Atiba, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla görev yapan yabancı oyuncu durumunda.
- Bu sezon 4 gol, 7 asist yapan ve 11 gole katkı sağlayan Atiba, 1 kez daha skora katkı yapması durumunda kariyerinin en fazla skora etki yaptığı sezonunu yaşamış olacak.
SORU: 38'LİK ATİBA BİR SEZON DAHA BEŞİKTAŞ'TA OYNAR MI?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Benim en önemli özelliklerimden bir tanesi, erken teşhisler yapmaktır. Medyada daha kimse Atiba'yı kabul etmemişken ben hep, 'Beşiktaş'ta görünmeden görev yapan tam bir profesyonel' diye onu methettim. Birkaç sene sonra kıymeti anlaşıldı. Benim için en önemli futbolcu, kendisine bakan, takımı için her şeyini sahada veren kişidir. Atiba da bunu çok iyi başarıyor. Bir yıl daha çok net oynar. Nedeni ise şöyle; ondan 10 yaş küçük oyuncuların arasında dahi Atiba'nın fizik gücünü gösteremeyenler var.
MURAT ÖZBOSTAN
Atiba Hutchinson, Türkiye'ye gelmiş yabancılar içinde en istikrarlı, en efendi ve en profesyonel isim. Belki çok sayıda dünya yıldızı gelip geçti Türkiye'den ama istikrar abidesi kaç kişi oldu! Beşiktaş her transfer dönemi Atiba'yı biraz bekletir. Bu sefer bunu yapmadan güzel bir imza töreni ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek harika bir jest olur. Bu imza töreni de dünyada ilgi çeker. Bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar hatta sonrasında da siyah-beyazlı takıma hizmet edebilir.
BÜLENT TİMURLENK
Kale, stoper ya da santrforda kırkına kadar oynayan birçok futbolcu var ancak orta sahada 50-60 metrelik alanda oyunun iki yönünü bu yaşta oynayabilmek sıra dışından da öte. Atiba 1 yıl önce de bir maçta 3 asist yapmıştı, önceki gün de yaptı ve Beşiktaş'ta devam ederse gelecek sezon da yapabilecek gibi duruyor. Yapan adamın önünü açacaksın. Atiba elbette Beşiktaş forması giymeye devam etmeli.