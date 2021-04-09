Bizimlesin Atiba!

SORU: 38'LİK ATİBA BİR SEZON DAHA BEŞİKTAŞ'TA OYNAR MI?

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki emektar kaptanı Atiba Hutchinson, performansıyla genç futbolculara adeta taş çıkartıyor.Aynı zamanda bu sezon 4 de golü bulunan ve toplam 11 gole katkı veren Atiba, geçtiğimiz sezon da 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole katkı sağlamış ve kariyer zirvesine çıkmıştı.Taraftarın gönlünde taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi.Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi.BENİM en önemli özelliklerimden bir tanesi, erken teşhisler yapmaktır. Medyada daha kimse Atiba'yı kabul etmemişken ben hep,diye onu methettim. Birkaç sene sonra kıymeti anlaşıldı. Benim için en önemli futbolcu, kendisine bakan, takımı için her şeyini sahada veren kişidir. Atiba da bunu çok iyi başarıyor. Bir yıl daha çok net oynar. Nedeni ise şöyle; ondanATIBA Hutchinson, Türkiye'ye gelmiş yabancılar içinde en istikrarlı, en efendi ve en profesyonel isim. Belki çok sayıda dünya yıldızı gelip geçtiBeşiktaş her transfer dönemi Atiba'yı biraz bekletir. Bu sefer bunu yapmadan güzel bir imza töreni ileBu imza töreni de dünyada ilgi çeker. Bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar hatta sonrasında da siyah-beyazlı takıma hizmet edebilir.KALE, stoper ya da santrforda kırkına kadar oynayan birçok futbolcu varAtiba 1 yıl önce de bir maçta 3 asist yapmıştı, önceki gün de yaptı ve Beşiktaş'ta devam ederse gelecek sezon da yapabilecek gibi duruyor.Atiba elbette Beşiktaş forması giymeye devam etmeli.ile 285 maçta sahaya çıkan Atiba Hutchinson, bu karşılaşmalardasezon ligdeKanadalı futbolcu, kariyer rekorunu önceki gece Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmayı başardı.ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta üç asist yapan233 maça çıkan Atiba, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıylaoyuncu durumunda.sezon 4 gol, 7 asist yapan ve 11 gole katkı sağlayan Atiba, 1 kez daha skora katkı yapması durumundayaşamış olacak.ALANYASPOR maçının kahramanlarından Atiba Hutchinson'a ırkçılık yapıldı. Kanadalı oyuncuya sosyal medyada yapılan ırkçı yorumlara Beşiktaş yönetimi ise sessiz kalmadı. Kulübün iletişim ve medya sorumlusu Erol Kaynar, attığı bir tweet ile Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan kişi hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kaynar, "Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.