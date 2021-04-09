Bizimlesin Atiba!

38 yaşında siyah-beyazlı forma ile ikinci baharını yaşayan Atiba Hutchinson’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak isteyen yönetim mesajını iletti: “Ne zaman istersen imzaya hazırız.”
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki emektar kaptanı Atiba Hutchinson, performansıyla genç futbolculara adeta taş çıkartıyor. İlerleyen yaşınarağmen sahadaki enerjisiyle izleyenlerinbüyük takdirini kazanan yıldız futbolcu,Alanyaspor maçında verdiği 3 golpasıyla toplam asist sayısını7'ye çıkardı ve kariyerinde enfazla asist yaptığı sezona ulaştı. Aynı zamanda bu sezon 4 de golü bulunan ve toplam 11 gole katkı veren Atiba, geçtiğimiz sezon da 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole katkı sağlamış ve kariyer zirvesine çıkmıştı.
KARARINI YAZIN AILESIYLE BIRLIKTE VERECEK
Taraftarın gönlünde taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesibitecek olan tecrübeli orta sahaile gelecek sezon da devam etmek isteyensiyah-beyazlı kurmaylar, "Eğer oynamayadevam etmek istersen sana kapımızaçık. 1 yıllık sözleşmeyi istediğinzaman imzalarız" mesajı gönderdi. Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligişampiyonlukla tamamlamaları halindeson kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamakistediği biliniyor.
SORU: 38'LİK ATİBA BİR SEZON DAHA BEŞİKTAŞ'TA OYNAR MI?
ÖMER ÜRÜNDÜL
BENİM en önemli özelliklerimden bir tanesi, erken teşhisler yapmaktır. Medyada daha kimse Atiba'yı kabul etmemişken ben hep, 'Beşiktaş'ta görünmedengörev yapan tam bir profesyonel' diye onu methettim. Birkaç sene sonra kıymeti anlaşıldı. Benim için en önemli futbolcu, kendisine bakan, takımı için her şeyini sahada veren kişidir. Atiba da bunu çok iyi başarıyor. Bir yıl daha çok net oynar. Nedeni ise şöyle; ondan 10 yaş küçük oyuncularınarasında dahi Atiba'nın fizikgücünü gösteremeyenler var.
MURAT ÖZBOSTAN
ATIBA Hutchinson, Türkiye'ye gelmiş yabancılar içinde en istikrarlı, en efendi ve en profesyonel isim. Belki çok sayıda dünya yıldızı gelip geçti Türkiye'denama istikrar abidesi kaç kişioldu! Beşiktaş her transfer dönemi Atiba'yı biraz bekletir. Bu sefer bunu yapmadan güzel bir imza töreni ile 1 yıl daha sözleşmeyenilemek harika bir jestolur. Bu imza töreni de dünyada ilgi çeker. Bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar hatta sonrasında da siyah-beyazlı takıma hizmet edebilir.
BÜLENT TİMURLENK
KALE, stoper ya da santrforda kırkına kadar oynayan birçok futbolcu var ancak orta sahada 50-60 metrelikalanda oyunun iki yönünü buyaşta oynayabilmek sıra dışından daöte. Atiba 1 yıl önce de bir maçta 3 asist yapmıştı, önceki gün de yaptı ve Beşiktaş'ta devam ederse gelecek sezon da yapabilecek gibi duruyor. Yapan adamınönünü açacaksın. Atiba elbette Beşiktaş forması giymeye devam etmeli.
ATİBA'NIN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLARI
BEŞiKTAŞ ile 285 maçta sahaya çıkan Atiba Hutchinson, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, 31 de asist yaptı. BU sezon ligde 7 asist yapan Kanadalı futbolcu, kariyer rekorunu önceki gece Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmayı başardı. LIG ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta üç asist yapan en yaşlı oyuncu oldu (38 yaş, 58 gün). LIGDE 233 maça çıkan Atiba, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla görev yapan yabancı oyuncu durumunda. BU sezon 4 gol, 7 asist yapan ve 11 gole katkı sağlayan Atiba, 1 kez daha skora katkı yapması durumunda kariyerinin en fazlaskora etki yaptığı sezonunu yaşamış olacak.
YÖNETİMDEN IRKÇI SALDIRIYA SERT ÇIKIŞ
ALANYASPOR maçının kahramanlarından Atiba Hutchinson'a ırkçılık yapıldı. Kanadalı oyuncuya sosyal medyada yapılan ırkçı yorumlara Beşiktaş yönetimi ise sessiz kalmadı. Kulübün iletişim ve medya sorumlusu Erol Kaynar, attığı bir tweet ile Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan kişi hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kaynar, "Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.