Emre Belözoğlu da çare olamadı! F.Bahçe'de gol sıkıntısı sürüyor

2 MAÇTA 1'ER GOL



Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun yönetiminde ilk maçına geçtiğimiz hafta evindeki Denizlispor maçı ile çıktı. Erol Bulut'un ardından dümene geçen Belözoğlu, takımdaki olumsuz havayı dağıtsa da bu sonuç sahaya istenilen şekilde yansımadı. 64'üncü dakikada Samatta'nın bulduğu golle öne geçen sarı-lacivertli ekip sahadan mutlu ayrılarak Malatyaspor maçına kilitlendi. Ligin 33'üncü haftasında dün oynanan Malatyaspor karşılaşmasında ise yine gol yollarında sıkıntılı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler 1 puana yetindi.





KADRO GENİŞ, ROTASYON YOK



Sezon başında neredeyse bütün oyuncularda değişime giden Fenerbahçe, devre arasındaki önemli katkılar ile mevcut takımı daha da güçlendirdi. Bu sezon bütün maçlara şampiyonluk parolası ile çakmasına karşın istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-lacivertli ekip, kötü görüntüsünü düzeltemedi. Erol Bulut ile başlanan sezonda daha sonra göreve gelen Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da geniş kadroda rotasyona gitmedi.