Emre Belözoğlu'dan futbolculara: Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz

"SİZİN ARKANIZDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, "Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.