Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu'dan futbolculara: Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:47 Son Güncelleme: 9.4.2021 14:00

'dan futbolculara: Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz

İHA
Emre Belözoğlu'dan futbolculara: Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz

Futbol A Takım Direktörü , beraberliği sonrasında futbolculara, "Biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe Forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de, Malatya deplasmanında kaybedilen 2 puanın hayal kırıklığı yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı.

"SİZİN ARKANIZDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Maç sonu soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Belözoğlu, "Şunu bilin; kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" cümlelerine yer verdi.



"İNANMADIĞIMZ ŞEYİ SÖYLEMEM"
Ligde daha kat edilecek çok yol olduğuna değinen Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı! Günler kala Ramazan uyarısı
Kadro dışı kalmıştı! Eski Aslan dönmek istiyor
‘Doktor Kıyamet’ten çok çarpıcı Bitcoin ve kripto para yorumu!
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması
Son dakika: Malatyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Bundan sonrası artık tiyatro, Thiam'a yapılan hareket..."
SON DAKİKA: Sedat Peker ve grubuna büyük operasyon! 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Dünya devi Barcelona 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Son dakika | Koronavirüs karantina süresi değişebilir! Mutasyonda kritik tespit
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Son dakika: AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki: İkiyüzlülüğün zirvesi budur
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu'dan futbolculara: Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA