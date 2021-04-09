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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:26 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:35

neşteri vurdu! Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de kimler oynayacak?

MEHMET ÖZCAN
Fatih Terim neşteri vurdu! Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de kimler oynayacak?

'de 33. haftayı BAY geçen , lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin ise 1 maç fazlası var ve sarı-kırmızılı ekibin 2 puan önünde yer alıyor. Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Aslan'ın puan kaybına tahammülü yok. Deneyimli teknik adam , zorlu mücadele öncesinde ilk 11'de büyük değişikliklere imza atacak. Hatayspor karşısında dağılan savunma değişecek, Babel ve Oğulcan ise takıma geri dönecek.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden kopma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kalmak için mutlak kazanmak zorunda. Hatayspor karşısında 3-0'lık skorla dağılan takımda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Fatih Terim, özellikle savunma hattına neşteri vuracak. İşte detaylar...

Süper Lig'de cumartesi günü (10 Nisan) Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda kalan 9 maçta alınacak 27 puanın, takımı zafere götüreceğine inanılıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan G.Saray'da haftalardır sorun yaşanan savunmada kilit isim Marcao da formasına kavuşuyor.

Geri dörtlünün beyni olan Brezilyalı oyuncunun yanında ise Luyindama beklense de Donk forma giyecek. Sol bekte Hatay maçında hayal kırıklığı yaşatan Saracchi'nin yerine sakatlığını atlatan Emre Taşdemir'in sahaya çıkacağı, sağ bekte ise Yedlin'in olacağı öğrenildi.

SOLDA BABEL RÜZGÂRI

Annesi vefat eden ve Nijerya'ya giden Henry Onyekuru yerine ise Ryan Babel'e forma verilecek. Hollandalı yıldız, Karagümrük maçında sol açıkta görev yapacak ve ikinci forvet rolünü üstlenecek.

Tek forvete dönen Fatih Terim'in bu hafta Falcao ile başlaması ve kanatlarda Babel'le birlikte Oğulcan Çağlayan'a şans vermesi bekleniyor.

EMRE'NİN KARANTİNASI BİTTİ

Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç- Taylan Antalyalı ikilisinden Emre'nin 10 günlük karantina süreci doldu. Son iki testi negatif çıkan Emre Kılınç, hocası Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük'e karşı forma giyebilecek. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de kimler oynayacak?
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