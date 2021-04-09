Fatih Terim'den oyuncuları güldüren yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şampiyonluk mücadelesinde lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kalan Aslan, kalan maçlarını kazanıp diğer iki rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Terim idmanda oyun kurgusu üzerinde yoğunlaşırken özellikle kaleciden başlayan ataklar üzerinde takımını çalıştırdı.
İdman sırasında bir pozisyonda oyuncular "Hocam VAR'a bakalım" diyerek Fatih Terim'e seslendi. Deneyimli teknik adam da "VAR da benim yok da benim" diyerek herkesi güldürdü.
Geçen sezon pandemi öncesi oynanan Beşiktaş derbisi için Florya'nın kapılarını açan Galatasaray, 13 ay sonra dün basına açık antrenman gerçekleştirdi.