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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:13 Son Güncelleme: 9.4.2021 11:36

'dan isyanı! "Kaç yıllık çile bu?"

DHA
Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı! Kaç yıllık çile bu?

'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Dünyaca ünlü piyanist , Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli ekibe sert tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin puan kayıplarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, dün akşamki karşılaşmadan sonra da isyan etti.

Fenerbahçeli ekibin inançsız ve yeteneksiz olduğunu ifade eden Fazıl Say, paylaşımında, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu siz söyleyin? Bu durum; ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki? Sen söyle arkadaş..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı! "Kaç yıllık çile bu?"
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