Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı! "Kaç yıllık çile bu?"

Fenerbahçeli ekibin inançsız ve yeteneksiz olduğunu ifade eden Fazıl Say, paylaşımında, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu siz söyleyin? Bu durum; ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki? Sen söyle arkadaş..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;