Fenerbahçe buz kesti!

Valencia’nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, korner kullandığı pozisyonun devamında Mustafa’ya avlandı. İki şutu direkten dönerken, 90+4’te Pelkas zoru başarıp topu dışarı attı
Denizli'yi yenip Malatya'ya puan veren F.Bahçe, lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düştü Fenerbahçe, maç başlangıcında bir hayli önemli pozisyonlar yakaladı. Valencia, kolayını atamazkenfrikikletakımını önegeçirdi. 1-0'ı yakalayan Fenerbahçe oyunu kontrol ederken birçok önemli fırsat daha yakaladı. Fırsatlar bir bir harcanırken, Erol Bulut dönemindenkalan duran top geridönüşü sorunu yine hortladı. İrfan ve Gustavo, Fofana'yı birbirine bırakınca, Göztepeli Halil'den yediği golün benzeriyle beraberliğe yakalandı. Bu golün ardından Malatya hem daha dirençli hem daha efektifti. Topu Fenerbahçe'ye veriphata kolladılar. Kanarya'nın oyun ağırlığı olsa da son anlarda Valencia'nın direkten dışarı giden vuruşu dışında net pozisyon neredeyse yoktu. Belözoğlu döneminde ilk puankaybı basit bir hatayla geldi. F.Bahçe'de hocalar değişse de makus kader değişmiyor. Bireysel hatalarla kayıplar devam ediyor. Şampiyonluktan bahsetmek mümkün olmuyor.
EN BÜYÜK RAKİBİ DİREKLER! 56'DA Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Onun vuruşunda Ertaç'ın parmaklarının ucuyladokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti. 88'de Sosa'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Mert Hakan, topu Valencia'ya verdi. Vuruş yine Ertaç'ın müdahalesiyle direğe çarpıp auta çıktı. Kanarya, 19kezle Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım unvanını korudu.
DEPLASMANDADURDU!
TARIHININ iç sahadaki en kötü sezonunu yaşamasına rağmen dış sahada en çok puan alan takım durumundaki Fenerbahçe teklemeye başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan sonra Yeni Malatya ile de 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki yenilmezlik serisi ise 9'a çıktı. Kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de puan verdiği takımların evlerinde puan almayı başardı.
VALENCİA, THİAM'I YAKALADI
FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu golcüsü, bu sezon Ç.Rize'den sonra Y.Malatya'yı da frikikten avladı. Enner Valencia böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.
KORNER KULLANDI, GOLÜ YEDİ!
F.Bahçe 34. dakikada korner kazandı. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Malatya savunması topu uzaklaştırıp kontratağa çıktı. Yaklaşık 70 metre top süren Fofana'nın arka direğe çıkardığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve Altay'ı avladı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu gole sosyal medyadan isyan ederken, tepkisini, "Böyle bir golü ancak biz yeriz" diyerek gösterdi.