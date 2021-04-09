Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe buz kesti!
Giriş Tarihi: 9.4.2021

Fenerbahçe buz kesti!

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe buz kesti!

Valencia’nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, korner kullandığı pozisyonun devamında Mustafa’ya avlandı. İki şutu direkten dönerken, 90+4’te Pelkas zoru başarıp topu dışarı attı

Denizli'yi yenip Malatya'ya puan veren F.Bahçe, lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düştü
Fenerbahçe, maç başlangıcında bir hayli önemli pozisyonlar yakaladı. Valencia, kolayını atamazken frikikle takımını öne geçirdi. 1-0'ı yakalayan Fenerbahçe oyunu kontrol ederken birçok önemli fırsat daha yakaladı. Fırsatlar bir bir harcanırken, Erol Bulut döneminden kalan duran top geri dönüşü sorunu yine hortladı. İrfan ve Gustavo, Fofana'yı birbirine bırakınca, Göztepeli Halil'den yediği golün benzeriyle beraberliğe yakalandı. Bu golün ardından Malatya hem daha dirençli hem daha efektifti. Topu Fenerbahçe'ye verip hata kolladılar. Kanarya'nın oyun ağırlığı olsa da son anlarda Valencia'nın direkten dışarı giden vuruşu dışında net pozisyon neredeyse yoktu. Belözoğlu döneminde ilk puan kaybı basit bir hatayla geldi. F.Bahçe'de hocalar değişse de makus kader değişmiyor. Bireysel hatalarla kayıplar devam ediyor. Şampiyonluktan bahsetmek mümkün olmuyor.

EN BÜYÜK RAKİBİ DİREKLER!
56'DA Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Onun vuruşunda Ertaç'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti. 88'de Sosa'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Mert Hakan, topu Valencia'ya verdi. Vuruş yine Ertaç'ın müdahalesiyle direğe çarpıp auta çıktı. Kanarya, 19 kezle Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım unvanını korudu.

DEPLASMANDA DURDU!
TARIHININ iç sahadaki en kötü sezonunu yaşamasına rağmen dış sahada en çok puan alan takım durumundaki Fenerbahçe teklemeye başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan sonra Yeni Malatya ile de 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki yenilmezlik serisi ise 9'a çıktı. Kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de puan verdiği takımların evlerinde puan almayı başardı.

VALENCİA, THİAM'I YAKALADI
FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu golcüsü, bu sezon Ç.Rize'den sonra Y.Malatya'yı da frikikten avladı. Enner Valencia böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.

KORNER KULLANDI, GOLÜ YEDİ!
F.Bahçe 34. dakikada korner kazandı. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Malatya savunması topu uzaklaştırıp kontratağa çıktı. Yaklaşık 70 metre top süren Fofana'nın arka direğe çıkardığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve Altay'ı avladı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu gole sosyal medyadan isyan ederken, tepkisini, "Böyle bir golü ancak biz yeriz" diyerek gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kadro dışı kalmıştı! Eski Aslan Galatasaray'a dönmek istiyor
Son dakika haberi: AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması
‘Doktor Kıyamet’ten gündem yaratacak Bitcoin ve kripto para yorumu!
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Dünya devi Barcelona 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Son dakika: Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı! Atiba, Cenk Tosun ve Aboubakar...
SON DAKİKA | Bilim Kurulu Üyesinden ek tedbir açıklaması: Ramazanda kapanabilir...
Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Draghi'nin kullandığı ifadeyi iade ediyoruz
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe buz kesti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA