Fenerbahçe buz kesti!

Denizli'yi yenip Malatya'ya puan veren F.Bahçe, lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düştümaç başlangıcında bir hayli önemli pozisyonlar yakaladı.1-0'ı yakalayan Fenerbahçe oyunu kontrol ederken birçok önemli fırsat daha yakaladı.bir bir harcanırken,İrfan ve Gustavo, Fofana'yı birbirine bırakınca, Göztepeli Halil'den yediği golün benzeriyle beraberliğe yakalandı.golün ardından Malatya hem daha dirençli hem daha efektifti.Kanarya'nın oyun ağırlığı olsa da son anlarda Valencia'nın direkten dışarı giden vuruşu dışında net pozisyon neredeyse yoktu.dönemindeF.Bahçe'de hocalar değişse de makus kader değişmiyor. Bireysel hatalarla kayıplar devam ediyor. Şampiyonluktan bahsetmek mümkün olmuyor.Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Onun vuruşunda88'de Sosa'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Mert Hakan, topu Valencia'ya verdi. Vuruş yineKanarya,Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım unvanını korudu.TARIHININ iç sahadaki en kötü sezonunu yaşamasına rağmen dış sahada en çok puan alan takım durumundaki Fenerbahçe teklemeye başladı. Sarı-lacivertliler,Deplasmandaki yenilmezlik serisi ise 9'a çıktı. Kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de puan verdiği takımların evlerinde puan almayı başardı.FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu golcüsü, bu sezon Ç.Rize'den sonra Y.Malatya'yı da frikikten avladı. Enner Valencia böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.F.Bahçe 34. dakikada korner kazandı. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Malatya savunması topu uzaklaştırıp kontratağa çıktı. Yaklaşık 70 metre top süren Fofana'nın arka direğe çıkardığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve Altay'ı avladı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu gole sosyal medyadan isyan ederken, tepkisini, "Böyle bir golü ancak biz yeriz" diyerek gösterdi.