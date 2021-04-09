Herkes korktu ama beşiktaş bana güvendi

Beşiktaş’ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, Fransız basınına sakatlık sorunu nedeniyle transfer döneminde yaşadığı zorlukları anlattı
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sakatlık problemi ve kulüpteki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan yıldız oyuncu, "Kariyerimde beni en çok rahatsızeden şey, yükselişte olduğum heranda sakatlıklar oluyor. Tanrı'yaşükür ki geri dönebilecek yeteneğesahibim. Bence bir futbolcunun zihinolarak güçlü olması, hayatta ne istediğinibilmesinin tek yolu" dedi.
HARIKA İNSANLARLA BİRLİKTE OYNUYORUM
29 yaşındaki golcü futbolcu, "Porto'danayrılmam kesinleştikten sonrabirçok kulüp benim sakatlığımdankorktu ama Beşiktaş beni isteğinigösterdi. Aralık ayından öncesakatlanırsam Porto'ya geri dönmevb. maddeler eklediler. Tanrı'ya şükürsakatlık olmadı. Beşiktaş hırslıbir kulüp. Burada kendimi daha iyiadapte edebildiğim harika insanlarvar. Potansiyelimin olduğunu biliyorum"şeklinde konuştu.
GECE YARISI SEVK! ALANYA maçında oynayamayan Aboubakar, sahaya girip golleri kutladı. Kamerunlu yıldız, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin, bu sevki gece saat 23.30'da açıklaması ise dikkat çekti.