Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Herkes korktu ama beşiktaş bana güvendi
Giriş Tarihi: 9.4.2021

Herkes korktu ama bana güvendi

Herkes korktu ama beşiktaş bana güvendi

’ın tecrübeli golcüsü , Fransız basınına sakatlık sorunu nedeniyle transfer döneminde yaşadığı zorlukları anlattı

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sakatlık problemi ve kulüpteki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan yıldız oyuncu, "Kariyerimde beni en çok rahatsız eden şey, yükselişte olduğum her anda sakatlıklar oluyor. Tanrı'ya şükür ki geri dönebilecek yeteneğe sahibim. Bence bir futbolcunun zihin olarak güçlü olması, hayatta ne istediğini bilmesinin tek yolu" dedi.

HARIKA İNSANLARLA BİRLİKTE OYNUYORUM
29 yaşındaki golcü futbolcu, "Porto'dan ayrılmam kesinleştikten sonra birçok kulüp benim sakatlığımdan korktu ama Beşiktaş beni isteğini gösterdi. Aralık ayından önce sakatlanırsam Porto'ya geri dönme vb. maddeler eklediler. Tanrı'ya şükür sakatlık olmadı. Beşiktaş hırslı bir kulüp. Burada kendimi daha iyi adapte edebildiğim harika insanlar var. Potansiyelimin olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

GECE YARISI SEVK!
ALANYA maçında oynayamayan Aboubakar, sahaya girip golleri kutladı. Kamerunlu yıldız, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin, bu sevki gece saat 23.30'da açıklaması ise dikkat çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kadro dışı kalmıştı! Eski Aslan Galatasaray'a dönmek istiyor
Son dakika haberi: AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması
‘Doktor Kıyamet’ten gündem yaratacak Bitcoin ve kripto para yorumu!
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
Dünya devi Barcelona 9 yıldızını satışa çıkardı! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Son dakika: Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı! Atiba, Cenk Tosun ve Aboubakar...
SON DAKİKA | Bilim Kurulu Üyesinden ek tedbir açıklaması: Ramazanda kapanabilir...
Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Draghi'nin kullandığı ifadeyi iade ediyoruz
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes korktu ama beşiktaş bana güvendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA