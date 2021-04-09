Herkes korktu ama beşiktaş bana güvendi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sakatlık problemi ve kulüpteki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan yıldız oyuncu,dedi.29 yaşındaki golcü futbolcu,şeklinde konuştu.maçında oynayamayan Aboubakar, sahaya girip golleri kutladı. Kamerunlu yıldız, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin, bu sevki gece saat 23.30'da açıklaması ise dikkat çekti.