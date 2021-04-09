İşte Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.13.30 Atakaş Hataspor - Göztepe: Erkan Özdamar16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan